Coplata nu ar trebui introdusă în sistemul de Urgenţă

Sistemul de coplată este încă supus dezbaterii publice. Subsecretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Raed Arafat, a declarat că orice pacient care are nevoie de asistenţă de urgenţă are dreptul să primească tratament şi ajutor, indiferent dacă este cetăţean român sau străin, asigurat sau neasigurat. “Eu nu am participat la comisia pentru sistemul de coplată, însă pot oferi o părere din punctul de vedere al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. Cred că în sistemul de urgenţă, comisia care a introdus ideea de coplată la cazurile care nu sînt urgenţe reale nu a intrat în adîncimea problemei. Introducerea coplăţii ar putea să limiteze accesul unor categorii defavorizate la sistemul de urgenţă”, a mai spus Raed Arafat. Subsecretarul de stat a mai adăugat, de asemenea, că pacienţii care nu reprezintă urgenţe reale trebuie totuşi introduşi în sistemul de plată. “Este foarte greu, însă, să spui că el nu reprezintă urgenţă pînă nu îl consulţi, iar din momentul în care l-ai văzut înseamnă că el trebuie să platească deja”, explică Arafat.