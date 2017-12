Copos a cîştigat “Regata Bavaria”

Staţiunea Eforie Nord a fost la sfîrşitul săptămînii trecute gazda “Regatei Bavaria”, care a adunat la start 20 dintre cele mai moderne şi spectaculoase veliere din ţară. Printre participanţi s-au numărat şi personaje importante ale vieţii publice din România, printre care George Copos, fostul patron al Rapidului, Constantin Iacov, fostul patron al FC Naţional, Ioan Neculaie, patronul lui FC Braşov, Silviu Prigoană, care a condus un echipaj format din persoane cu dizabilităţi, şi Lucian Mîndruţă, vedetă de televiziune. Echipajele velierelor şi-au făcut apariţia la pontoane încă din cursul dimineţii de sîmbătă, dar absenţa vîntului le-a făcut ceva probleme. Marele favorit al întrecerii, George Copos, s-a prezentat la start cu un iaht în valoare de cîteva milioane de euro, botezat “Ann”. Chiar dacă a avut ceva probleme la start, ambarcaţiunea împotmolindu-se în nisip, echipajul condus de fostul patron din Giuleşti, a cîştigat competiţia, beneficiind şi de prezenţa la bord a vedetei de televiziune Andreea Esca. “După ce am pierdut cursele precedente, m-am hotărît să achiziţionez un velier de competiţii, foarte rapid. Am ajuns cu un avans mare faţă de ceilalţi participanţi, dar este adevărat că am beneficiat şi de un echipaj foarte bun”, a declarat Copos. Unul dintre învinşi, Silviu Prigoană, a comentat cu umor victoria velierului “Ann”: “George Copos are o vîrstă şi am hotărît cu toţii să-l lăsăm să cîştigăm”. “Ann” s-a impus la clasa peste 10 m, cu un avans de 50 de minute, secondat de Victoria şi Ioana 2. La sub 10 m, Pisselina a fost prima, urmată de Teodora şi Rusalka.