“Corabia pisicilor” de rasă ancorează la Mamaia!

Peste 200 de pisici de rasă vor putea fi admirate la Pavilionul Expozițional din Mamaia, în weekend-ul 20-21 iunie 2015, în cadrul Expoziţiei Feline Internaţionale de Vară SofistiCAT, „Corabia pisicilor”, ediţiile 41- 42. Vor veni la ţărmul Mării Negre, din toate colţurile lumii, pentru a defila în faţa a patru arbitri internaţionali, feline superbe din peste 15 rase, precum Persană, Exotică, Maine Coon, Norvegiană de Pădure, Ragdoll, Siberiană, Angora Turcească, Sacra de Birmania, Bengaleză, Burma, British Shorthair, Cornish Rex, Devon Rex, Don Sphynx, Albastru de Rusia, Singapura, Sphynx, Peterbald.

Expoziţia-concurs, organizată de Asociaţia Felina SofistiCAT, se va desfăşura sâmbătă, 20 iunie, între orele 13.00 - 20.00, respectiv duminică, 21 iunie, între 10.00 - 17.00, punctul culminant fiind finala „Best in Show”. Graţioasele finaliste ale celor patru categorii (persane şi exotice, păr semilung, păr scurt, orientale şi siameze) se vor întrece atât pentru un loc pe podium, cât şi pentru premiile generoase oferite de sponsori, constând în hrană şi accesorii pentru pisici. În ambele zile de expoziţie, vizitatorii vor beneficia de preţuri promoţionale pentru produse şi accesorii destinate atât pisicilor (hrană, igienă, joacă), cât şi iubitorilor acestora (bijuterii, haine, poşete etc.). De asemenea, vor fi picturi pe faţă pentru cei mari şi mici, precum şi o mulţime de obiecte vestimentare unicat, pictate manual. Conform tradiţiei, va fi continuată şi campania "Arată că îţi pasă!", în cadrul căreia se vor strânge donaţii (în bani sau hrană) pentru animalele din adăposturi. Preţul unui bilet de acces la expoziţie este de 10 lei, pensionarii beneficiază de 50% reducere, iar copiii sub 12 ani au acces gratuit.