Corabia „Speranța“ din „Toate pânzele sus!“ și-a pierdut toți marinarii...

13:42:09 / 22 Ianuarie 2017

amintiri frumoase deosebite in ciuda trecerii anilor

cum au refacut traseul corabiei speranta in porturile stambul pireu gibraltar port said montevideo buenos aires strimtoarea magellan punta arenas frumos fara cuvinte atunci in 2009 au participat ion dichiseanu jean constantin si ion besoiu cu exceptia lui julieta szonyi sebastian papaiani tamara buciuceanu draga olteanu matei cristian sofron sau george paul avram ca ilarion ciobanu colea rautu vasile nitulescu aurel giurumia zephy alsec dorin dron jean lorin florescu artistide teica care au murit din pacate si nu au putut onora cu prezenta