Corala Armonia a anunţat sosirea Crăciunului, la Maritimo

Mai sunt doar câteva zile până la luminosul praznic al Naşterii Domnului. În aşteptarea marii sărbători a lunii decembrie, Maritimo Shopping Center le-a pregătit constănţenilor un program special, pentru cei mari şi cei mici deopotrivă. Ieri seară, atmosfera de sărbătoare a fost evocată de corala bărbătească ortodoxă Armonia a Arhiepiscopiei Tomisului. Medaliată cu aur şi argint la festivaluri importante din Statele Unite ale Americii, Austria şi Letonia, Armonia le-a vestit Naşterea Pruncului Hristos constănţenilor prezenţi ieri seară, în zona Info Desk a centrului comercial. Colindele strămoşeşti, simbol al înţelepciunii creştinului român, le-au adus peste tomitani armonia sărbătorii tradiţionale de Crăciun.

E VREMEA COLINDELOR „Ce vedere minunată!”, „Moş Crăciun cu dalbe plete”, „Astăzi S-a născut Hristos”, „Bună dimineaţa la Moş Ajun”, dar şi colinde din repertoriul internaţional, precum „Santa Claus Is Coming to Town”, „Jingle Bells” au fost cuprinse în programul serii. În partea a doua a concertului, dirijorul Iulian Dumitru a trecut în rândul colegilor săi din cor, rolul său fiind preluat de dirijorul secund Bogdan Alexiuc. „Corala Armonia vă doreşte un Crăciun fericit şi un An Nou plin de bucurie, dar nu înainte de a vă cânta Sorcova”, a spus în încheierea concertului, răsplătit cu aplauze, Bogdan Alexiuc.

CONCERTE AZI ŞI MÂINE Seria concertelor de Crăciun continuă, în această săptămână, la Maritimo. Astfel, astăzi, de la 18.00, în zona Info Desk din Maritimo, constănţenii sunt invitaţi la concertul susţinut de orchestra condusă de maestrul Ion Tiţa Bibu, alături de corul de elevi al Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria”. De asemenea, mâine, de la ora 18.00, în acelaşi spaţiu, publicul este aşteptat la un concert internaţional de Crăciun, marca Ion Tiţa Bibu.