Corectitudine sau rămânem fără bani!

Autoritatea de Management al Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) trebuie să remedieze, până pe 6 octombrie, deficienţele constatate de Comisia Europeană (CE), pentru a evita suspendarea plăţilor, însă reprezentanţii Ministerului Afacerilor Europene (MAEur) consideră că misiunea este una imposibilă. Directorul general al AM POSDRU, Cristian Ababei, a declarat, ieri, că România a primit, pe 7 august, o scrisoare de presuspendare a plăţilor din partea CE şi, potrivit legislaţiei în vigoare, acest lucru înseamnă că are două luni la dispoziţie pentru punerea în aplicare a recomandărilor făcute de CE. Ababei a precizat că acest termen urmează să expire în 6 octombrie, iar AM POSDRU a pregătit un plan de măsuri care urmează să fie transmis CE în această săptămână. Principalele probleme semnalate în raportul de audit al CE se referă la procesul de evaluare şi selecţie, care arată deficienţe sistemice şi faptul că nu asigură selecţia proiectelor calitative, dar şi la faptul că regulile naţionale de eligibilitate sunt ambigue în măsura în care permit o alocare şi o utilizare ineficiente a resurselor în implementarea proiectelor. Potrivit raportului de audit al CE, s-a mai constatat că verificările de management prezintă deficienţe în ceea ce priveşte metodologia aplicată pentru eşantionarea documentelor justificative controlate, precum şi costuri ridicate aferente resurselor umane, care nu au putut fi justificate. Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a declarat că, până în prezent, 29,27% din plăţile aferente POSDRU au fost făcute, însă gradul de absorbţie a fondurilor UE este de doar 7,73%. Potrivit ei, peste 1.700 de cereri de rambursare, de peste 800 de milioane de lei, nu au fost transmise CE.