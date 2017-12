Corectitudinea Occidentului...

Premierul Victor Ponta crede că preşedintele Traian Băsescu ar fi fost demis la referendumul din vară dacă nu ar fi beneficiat de sprijin din Occident. „Cred şi afirm cu tărie că preşedintele Traian Băsescu şi oamenii domniei sale - fie că este vorba de Monica Macovei sau de alţii - i-au dezinformat grav şi cu bună ştiinţă pe partenerii noştri europeni şi americani. Reamintesc că, în plenul Parlamentului European, Macovei vorbea de un milion şi jumătate de voturi fraudate. Există nenumărate declaraţii în care s-a vorbit despre faptul că această lovitură de stat parlamentară - este evident că Parlamentul şi oamenii la referendum nu dau lovituri de stat – a fost pentru ca Antonescu şi cu mine să-i schimbăm pe Daniel Morar şi pe Codruţa Kovesi. Şi astăzi aţi văzut ce tare i-am schimbat“, a declarat Victor Ponta. El şi-a expirmat convingerea că prin această campanie Băsescu şi-a salvat o perioadă din mandat. „Cred că ar fi fost demis corect, instituţional, legal dacă nu ar fi existat acest sprijin uriaş din Occident“, a mai spus Ponta. În acelaşi timp, şeful Executivului afirmă că, pe termen mediu şi lung, Băsescu şi-a „câştigat“ nişte adversari, pentru că acum oamenii încep că înţeleagă că au fost folosiţi într-o bătălie internă şi au fost folosiţi în mod incorect. „Să nu vă mire dacă în continuare veţi mai auzi asemenea semnale, sigur că în termeni diplomatici. Nimeni nu va spune îmi cer iertare, am greşit când am spus că a fost lovitură de stat, când am spus că se încalcă Justiţia, deşi nu avea nicio legătură cu Justiţia“, a mai spus Ponta.