Coreea de Nord este în stare de război cu Coreea de Sud

Coreea de Nord a anunţat sâmbătă că este în stare de război cu Coreea de Sud şi că va negocia orice problemă intercoreeană pe baza acesteia. ”Începând de acum, relaţiile intercoreene sunt în stare de război şi toate problemele între cele două state coreene vor fi tratate conform unui protocol adaptat războiului”, a declarat Coreea de Nord într-un comunicat comun atribuit tuturor corpurilor guvernamentale şi instituţilor. ”Situaţia de durată conform căreia Peninsula Coreeană nu este nici în război, nici în stare de pace s-a încheiat”, indică comunicatul difuzat de agenţia de presă oficială nord-coreeană Korean Central News Agency (KCNA). Cele două state coreene sunt în prezent, tehnic, încă în război, deoarece războiul Coreei din 1950-1953 s-a terminat cu un armistiţiu şi nu cu un tratat de pace. Coreea de Nord a anunţat luna aceasta că anulează armistiţiul şi celelalte tratate bilaterale de pace, pentru a protesta faţă de exerciţiile militare comune ale Coreei de Sud cu SUA. Anularea armistiţiului deschide, teoretic, calea unei reluări a ostilităţilor, însă conform observatorilor, nu este prima dată când Coreea de Nord anunţă sfârşitul armistiţiului. Armistiţiul a fost aprobat de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite şi, prin urmare, ONU şi Coreea de Sud resping retragerea unilaterală a acestui acord de către Coreea de Nord. Comunicatul de sâmbătă avertizează de asemenea că ”orice provocare militară în apropierea frontierelor terestre sau maritime între Nord şi Sud va fi urmată de un conflict la scară largă şi un război nuclear”.

NOI DEMONSTRAŢII DE FORŢĂ Casa Albă a declarat că ia în serios anunţul Coreei de Nord conform căruia se află în stare de război împotriva Coreei de Sud, notând totuşi că ”ameninţările Phenianului nu sunt neobişnuite”. În ciuda acestui fapt, Pentagonul promite noi demonstraţii de capacităţi militare în timpul manevrelor organizate în comun cu armata sud-coreeană. Zilele trecute, bombardiere invizibile pe radar de tip B-2, care pot fi dotate cu capacităţi nucleare, au survolat Coreea de Sud. În urmă cu câteva săptămâni, SUA au trimis în zonă şi bombardiere de tip B-52. Deşi utilizarea unor bombardiere de asemenea calibru riscă să atragă acţiuni imprevizibile de retorsiune din partea Coreei de Nord, oficialii americani cred că, în final, efectele vor fi stabilizatoare.

Ieri, Coreea de Sud a anunţat desfăşurarea în luna aprilie a unor exerciţii militare combinate cu marina americană, în vederea testării capacităţii operaţionale tactice şi terestre, informează agenţia de presă Yonhap. Potrivit raportului anual din 2011 intitulat ”Echilibru militar”, elaborat de Institutul Internaţional pentru Studii Strategice de la Londra, cheltuielile militare anuale ale Coreei de Nord sunt estimate la 8,2 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă 22-24% din PIB-ul ţării. Bugetul militar al Coreei de Sud este de 30,8 miliarde dolari, adică 2,7% din PIB-ul ţării. Forţele armate nord-coreene numără 1,2 milioane de persoane, la care se adaugă 5-7,7 milioane de rezervişti. Coreea de Nord dispune de 4.100 de tancuri, 2.500 de blindate, 8.500 de tunuri, 5.100 de lansatoare de rachete, 7.500 de mortiere, 820 de avioane militare din care 620 operaţionale, 300 de elicoptere, trei vase de comandă, 383 de vase de război şi patrulare, 70 de submarine şi 130 de nave de desant. Coreea de Sud are 655.000 de militari cărora li se adaugă 28.000 de soldaţi americani, trei milioane de rezervişti, 2.400 de tancuri ( plus 50 de tancuri americane), 2.600 blindate (plus 110 americane), 5.200 de tunuri, 200 de lansatoare de rachete, 6.000 de mortiere, 460 de avioane de luptă (plus 90 americane), 680 de elicoptere (plus 120 americane), 19 vase de comandă, 11 nave de război şi patrulare, 23 de submarine şi 41 de nave de desant.

REŢINERE MAXIMĂ Rusia, China şi Franţa au adresat un apel la calm tuturor părţilor. Rusia îndeamnă cele două state coreene şi SUA să dea dovadă de responsabilitate şi reţinere maximă, după ce regimul de la Phenian a anunţat că este în stare de război. Franţa a îndemnat, sâmbătă, Coreea de Nord să se abţină de la orice nouă provocare, după ce regimul de la Phenian a anunţat că este în stare de război cu vecinii sud-coreeni. ”Franţa este preocupată activ de situaţia din Peninsula Coreea. Cerem Coreei de Nord să se abţină de la orice nouă provocare, să îşi îndeplinească obligaţiile internaţionale şi să reia rapid dialogul”, a declarat Philippe Lalliot, purtătorul de cuvânt al Ministerului francez de Externe.