Coreea de Nord va ataca SUA cu arme nucleare dacă se va simţi ameninţată

Coreea de Nord are rachete care pot fi echipate cu focoase atomice şi va utiliza armamentul nuclear dacă se va simţi ameninţată de Statele Unite, afirmă un oficial nord-coreean de rang înalt, Park Yong Chol, citat de CNN. "Republica Populară Democrată Coreeană (numele oficial al Coreei de Nord - n.red) nu are altă opţiune decât să contionue programul nuclear. Avem rachete capabile să transporte focoase nucleare pentru a lovi teritoriul continental al SUA şi o vom face dacă Washingtonul ne va forţa. Am investit mulţi bani în apărarea nucleară, în scopul contracarării ameninţării americane. (...) Dar această decizie strategică a fost una corectă", a atras atenţia Yong Chol, directorul-adjunct al Institutului nord-coreean pentru Reunificare.