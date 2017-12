Coreea de Sud a rămas fără selecţioner

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Coreei de Sud, Huh Jung-Moo, a anunţat, vineri, că nu-şi va prelungi contractul cu federaţia din ţara sa, care a expirat în momentul eliminării de la turneul final din Africa de Sud, în optimile de finală, după înfrângerea cu Uruguay. În vârstă de 55 de ani, Huh Jung-Moo a mărturisit că nu s-a decis ce va face în continuare. „Nu am discutat despre un nou contract. Nu este vorba de o demisie, ci pur şi simplu am decis să nu-mi prelungesc angajamentul. Am nevoie de o perioadă ca să-mi încarc bateriile şi vreau să petrec ceva timp alături de familie. Am anunţat deja federaţia coreeană că nu voi continua la cârma naţionalei. Sunt mulţi antrenori de valoare în fotbalul coreean şi cred că merită şi ei o şansă”, a spus fostul selecţioner, care a fost numit în funcţie la sfârşitul lui 2007, în locul olandezului Pim Verbeek, plecat să antreneze Australia. Huh Jung-Moo, care a jucat la PSV Eindhoven la începutul anilor ‘80, a mai antrenat Coreea de Sud în 1995 şi între 1998 şi 2000. Ca jucător, el a făcut parte din lotul ţării sale pentru CM din 1986. Preşedintele Federaţiei Sud-Coreene de Fotbal, Cho Chung-Yun, a declarat că noul selecţioner nu va fi anunţat înainte de 10 iulie. Următorul meci al Coreei de Sud este un amical cu Iranul, programat în septembrie, iar în ianuarie 2011 echipa va participa la Cupa Asiei, în Qatar.