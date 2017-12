Coreea de Sud caută selecţioner

Antrenorul secund al naţionalei Coreei de Sud la Cupa Mondială din Africa de Sud, Jung Hae-Sung, este favorit să preia postul de principal după ce tehnicianul Huh Jung-Moo a renunţat la această poziţie în urma eliminării în optimi la Campionatul Mondial din Africa de Sud. „Este normal ca Jung să-i succeadă lui Huh ca antrenor principal al echipei naţionale. În acest moment nu este sub contract cu o altă formaţie iar el cunoaşte jucătorii foarte bine”, a spus Cho Young-Jeung, unul dintre membrii Comitetului Tehnic al Federaţiei Sud-Coreene de Fotbal, care va desemna noul antrenor al echipei naţionale. Fostul secund s-a arătat surprins de propunerea venită din partea Comitetului Tehnic. „Nu am luat în considerare niciodată poziţia, ca să fiu sincer. Cum să iau în considerare acest post dacă nu mi-a fost oferit? Nu am fost contactat încă de nimeni din partea federaţiei sau de oricine altcineva ca să preiau echipa naţională”, a mărturisit Jung Hae-Sung. Preşedintele Comitetului Tehnic al Federaţiei Sud-Coreene de Fotbal, Lee Hoi-Taek, a menţionat că nu exclude posibilitatea ca noul antrenor al naţionalei să fie un străin, dar a ţinut să precizeze că sunt şi mulţi tehnicieni sud-coreeni foarte buni. „Nu îi vom pune pe categorii pe candidaţii pentru postul de selecţioner şi nu vom exclude tehnicienii străini, dar avem foarte mulţi antrenori buni în Coreea de Sud”, a spus Lee Hoi-Taek. În presa din Coreea de Sud se mai menţionează, pentru funcţia de antrenor principal al naţionalei, tehnicienii Cho Kwang-Rae (FC Gyeongnam), Choi Kang-Hee (Jeonbuk Motors) şi Kim Hak-Beom (Seongnam Ilhwa).