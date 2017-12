Corin Munteanu întîmpină Noul An cu o primă expoziţie personală

Galeria de Artă „Palace“ găzduieşte, în perioada 26 decembrie 2008 - 26 ianuarie 2009, o expoziţie de excepţie, care aduce în atenţia publicului iubitor de frumos creaţia unui artist în formare, de mare forţă şi expresie, Corin Munteanu. Pictorul este student în anul I al Facultăţii de Arte din Constanţa, specializarea Arte Plastice şi Decorative şi, totodată, student în ultimul an la specializarea Pedagogie muzicală din cadrul aceleiaşi facultăţi. În mod inedit, artistul, invitat să vorbească în cadrul vernisajului, şi-a exprimat sentimentele prin susţinerea unui mini-recital de vioară. Vernisajul a fost susţinut de lect. dr. Daniela Ţurcanu-Caruţiu, reputat artist, şef al catedrei de Arte Plastice şi Decorative a Facultăţii de Arte din cadrul Universităţii „Ovidius“ Constanţa. După cum a afirmat lect. dr. Daniela Ţurcanu-Caruţiu, expoziţia lui Corin Muneanu are o particularitate aparte faţă de expoziţiile personale ale artiştilor care, de obicei, îşi prezintă ultimele concluzii. Cele 20 de lucrări pe care le propune Corin Munteanu, aflat la prima sa expoziţie personală, se constituie într-o retrospectivă a periplului artistic, fiind executate de-a lungul timpului, între anii 1995-2008, în 13 ani de căutări şi framîntări ce i-au purtat paşii prin Germania, în 1988, şi Brazilia, în 1994. Artistul plastic şi pedagogul Daniela Ţurcanu-Caruţiu a subliniat că, în cadrul academic propus de şcoala constănţeană de pictură, Corin Munteanu şi-a revizuit concepţia artistică, atît la nivel filozofic, cît şi la nivel practic pictural, prin accentul pus pe principiile Şcolii de la Balcic, care, în perioada interbelică, a dat picturii româneşti artişti de marcă precum Tonitza, Dărăscu, Petraşcu sau Bunescu. În cele 20 de lucrări se pot distinge stadii, etape din trecut şi din prezent. „În etapa actuală se poate întrevede influenţa şcolii de pictură din Dobrogea, prin paleta cromatică vie şi luminată şi prin preferinţa pentru subiectul inspirat de natură pentru figurativul ce depăşeşte abstracţia propriu-zisă, vizînd nivele superioare ale sensibilităţii umane“, a subliniat lect. univ. dr. Daniela Ţurcanu-Caruţiu. Aceasta şi-a exprimat încrederea că îmbinarea universului interior şi exterior, pictura, literatura şi muzica îi dau o mare şansă tînărului artist, astfel ca, în viitor, să se impună în peisajul artiştilor constănţeni ca pictor extrem de complex, de mare talent, forţă şi sensibilitate. Expoziţia a fost deschisă spre a cinsti Sfînta Sărbătoare a Crăciunului şi pentru a întîmpina Noul An, avînd în vedere că artistul Corin Munteanu şi-a început demersul artistic în căutarea lui Dumnezeu utilizînd limbajul artelor: muzica, pictura, dar şi literatura. Alături de artistul aflat la prima expoziţie personală s-au aflat rude - mama şi fratele său, colegi, prieteni, profesori, artişti de marcă, critici şi mulţi iubitori de artă.

Programul Galeriei de Artă „Palace“ are o certă deschidere europeană, care oferă posibilitatea tinerilor, studenţilor remarcabili să ia contact cu publicul şi critica avizată încă de la începutul carierei artistice. Patronul galeriei şi-a exprimat intenţia de a stabili într-un timp scurt contacte cu galerii de înaltă cotă europeană.