Corina Chiriac, preocupată de creaţiile literare

Corina Chiriac, una dintre cele mai bune voci ale muzici uşoare româneşti, susţine că a fost atrasă dintotdeauna de lectură şi de scris. În mare parte, cele două pasiuni au fost moştenite din familie întrucît artista a avut şansa să se nască într-o familie de intelectuali: tatăl, compozitorul Mircea Chiriac, iar mama sa, Eliza, profesoară de pian, ambii profesori la Conservatorul "Ciprian Porumbescu" din Bucureşti. "Muzica a făcut parte din familia noastră vreme de mai multe generaţii", a declarat artista. Compozitoare şi interpretă, Corina Chiriac a scris, de-a lungul timpului, versurile pentru mai multe şlagăre de-ale sale. Pe lîngă preocupările sale literare, artista marchează succese şi pe alte planuri, ea putîndu-se lăuda că a slăbit în vara trecută aproape 17 kg şi că are un tonus debordant. Deşi are în spate o carieră inpresionantă, ea declară că nu a cîştigat foarte mulţi bani ci doar atîţi cîţi să îi permită să o ducă mai bine decît alţii. Corina afirmă că banii pot rezolva anumite probleme, dar că nu aduc fericirea. Corina susţine că s-a dedicat carierei şi că şi-a asumat riscul de a nu fi împlinită şi în viaţa de familie. "Mama m-a avertizat că o să rămîn singură. Mi-am asumat riscul, a meritat. Cît te poate aştepta un soţ? De ce să te aştepte? Ca să te certe că l-ai lăsat singur?", a afirmat Corina, adăugînd că bucuria de a fi pe scenă merită orice sacrificiu. Reamintim că, în acest an, în ziua în care a împlinit 57 de ani (26 octombrie) şi-a lansat la Braşov, primul volum al cărţii sale "Buscando l'amor", intitulat "Stanca". Titlul cărţii este în limba spaniolă, pentru că majoritatea nuvelelor le-a scris în "vacanţa de lucru" pe care a avut-o în Argentina, la sfîrşitul anului trecut. În luna decembrie, cel mai probabil de Sfîntul Nicolae, Corina a anunţat că va lansa volumul al treilea din colecţia “Best Of“.