Ce planuri ai pentru început de toamnă?

Lucrez la noul meu album alături de băieţii de la "Animal X", Marius Moga şi băieţii de la "Crush". În curînd, va apărea şi albumul pe piaţă. Sper să am concerte în Germania, poate şi în întreaga Europă.

De ce ai abordat acest stil de muzică?

În primul rînd, îmi place foarte mult ceea ce cînt. "Îmi place tot", aşa cum este şi titlul unei piese de-a mea, la stilul pe care îl abordez.

Viitorul album are, deja, un titlu?

Materialul discografic se va numi "Face Off", aşa mi-a plăcut mie. Nu ştiu să explic de ce se va numi aşa, dar cînd veţi vedea coperta, vă veţi da seama de ce se intitulează aşa.

Cum s-au realizat colaborările tale anterioare?

Pînă acum am colaborat cu Pasha Man, Marius Moga, Smiley şi Don Baxter. A fost ceva frumos, cred că am realizat ceva.În această vară am colaborat şi cu Toni Cottura, cel care este compozitor şi artist.

Îţi schimbi look-ul mereu. De unde îţi vin ideile?

Întotdeauna îmi place să vin cu ceva nou, să-mi surprind fanii, pentru că ei aşteaptă acest lucru. Este important ca un artist să se preocupe de imaginea lui, este o dovadă de respect faţă de public. Lucrez şi cu un stilist, cu care mă consult. Părerea lui este foarte importantă pentru mine şi părerea mea este foarte importantă pentru el.

Contează look-ul unui artist?

Este foarte important să te simţi bine şi să te reprezinte hainele pe care le pui pe tine. Acesta este stilul care mă reprezintă pe mine. Mă îmbrac în funcţie de starea pe care o am în momentul respectiv, de piesele pe care le cînt. Aşa sînt eu, îmi place să existe o armonie între ceea ce port şi felul meu de a fi. Am încercat să îmi personalizez stilul vestimentar.

Care este secretul frumuseţii tale?

Nu ştiu... cred că este important să fii naturală. În rest, cu ce ţi-a dat Dumnezeu...

Mai ai timp şi de viaţă personală?

Sigur că da! Dacă îţi doreşti ceva, îţi faci timp pentru toate. Cel mai important este să fii organizat, atunci reuşeşti să le faci pe toate. Mă trezesc în fiecare dimineaţă la ora 8.00, îmi iau micul dejun, îmi fac tabieturile, apoi ies din casă. Încep orele de canto, repetiţiile la sală, coregrafie. Mai merg şi pe la casa de discuri, să văd cum stau lucrurile care ţin de mangementul meu, apoi, pe seară, îmi fac timp şi de viaţa personală. Este destul de simplu şi de uşor, atît timp cît ştii să te "împarţi". Eu reuşesc să stau şi acasă, dar şi să lucrez în studio sau să plec în turnee. Am reuşit să termin şi două facultăţi, este O.K. cînd ştii să îţi dozezi timpul şi activităţile.

Cum reuşeşti să faci atîtea lucruri în fiecare zi?

Mă simt foarte bine, fac ceea ce îmi place. Atunci cînd faci ceva de care eşti mulţumit şi cu mare drag nu mai contează că îţi ia mult timp.

Ai un mesaj pentru fanii constănţeni?

Îi iubesc foarte mult şi sper să le placă următorul meu album, pentru că este o schimbare de stil. Sper să fie alături de mine în continuare şi să mă iubescă şi ei pe mine. Mi-aş dori să îmi asculte muzica, pentru că acest lucru este important. Abia aştept să revin la Constanţa, să le cînt!