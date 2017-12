Corina Martin, acuzată că strică imaginea turistică a României

01:38:58 / 03 Februarie 2016

Tomiris

Cor(t) ina Martin este penibila, la fel ca toata familia. scopul ei e sa apara in presa, la tv, sa i se mai pozeze sanii pana la glezne si inapoi, dintii de fasole..cum naiba sa sustina hotelierii cazare la doar 10 euro pe noapte? Cu atat mai mult ptr rusi care oricum isi permit sa vina. 10.euro, din care si tva 24%, 9% doar daca mai concepe ea si pachete...eventual 15 euro pt cazare, masa, tratament spa si pentru citeasa de pe tort...adica Nedea in parcare sau la camera! Si de ce vrea nedea turism balneo ptr rusi in conditiile in care cifrele arata exact ca rusii nu sunt interesati de segmentul acesta??? Pt ca Papu Bucovala, nasul care a pus-o in fruntea ANT, i-a deschis lui fie-sa spa. Aparatura ieftina, oameni necalificati, fonduri europene...dar sa ii aduca pe rusi. Mai spalam si noi niste bani?