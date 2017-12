Corneliu Porumboiu, un cineast complet (ll)

„Poliţist, adjectiv”, în regia lui Corneliu Porumboiu, este unul dintre cele mai bune filme din istoria cinematografiei româneşti. Nu numai intriga aleasă, dar şi limbajul vizual prin care este redată sunt impresionante. Dilema morală a personajului principal, un poliţist la început de carieră pe nume Cristi, interpretat de Dragoş Bucur, este caracteristică societăţii civile româneşti, care încearcă să se regăsească prin multitudinea de norme şi legi, care, de cele mai multe ori, şi-au pierdut de mult validitatea. Adevărul este greu de suportat şi... şi mai greu de respectat, este negociat în viaţa de zi cu zi şi ascuns, adesea, în cuvinte şi exprimări meşteşugite. Filmul lui Corneliu Porumboiu nu îşi propune, însă, să recreeze viaţa reală, iar cineastul nu îşi manipulează spectatorii în a alege de partea cui să se plaseze. Cu cadre lungi, cu o intrigă care se dezvoltă lent, „Poliţist, adjectiv” este un lungmetraj cu o structură atât de naturală că pare ilustraţia vizuală a unui exerciţiu de morală.

Reporter: Felul în care filmaţi din mână se traduce printr-o apropiere specială de personaje?

Corneliu Porumboiu: Da, am o detaşare. Îmi place să spun poveşti la persoana a treia. Nu cred că este facil să intri în imaginaţia personajului, să arăţi ce ar visa el. Îmi place ca povestea să se contureze la persoana a treia. Ştiu foarte bine mijloacele de expresie ale cinematografiei, că poate minţi sau corupe, seduce foarte uşor. Prefer să păstrez sistemul meu de hiperealism, să păstrez tot timpul persoana a treia şi să nu îmi asum nimic. Nu vreau să fiu manipulativ, să impun un fel de a gândi. Poveştile sunt poveşti, sunt poveşti reconstruite la care se adaugă, poate, obsesia mea pentru realism.

Rep.: Cum lucraţi cu actorii, ca să păstraţi impresia de realism?

C.P.: În acest film, au fost şi actori neprofesionişti, dar majoritatea sunt actori profesionişti, care au debutat în film. Gândeşti fiecare personaj şi fiecare gest într-un anume fel. Dar, deja şi actorii simt personajele, ceea ce este foarte bine. Suntem o generaţie care a crescut împreună. Avem cam aceleaşi gusturi. Este foarte plăcut să construieşti roluri din detaliu.

Rep.: Apropo de detaliu, personajul principal din „Poliţist, adjectiv” pare cel mai lucrat din filmografia dumneavoastră. Cum aţi creat felul în care merge şi cum se exprimă mai ales prin mijloace nonverbale?

C.P.: El este un vânător. Imaginea sau situaţia în care îl vedeai trebuia să îl caracterizeze mai mult decât orice ar fi zis. Era o anumită psihologie, pentru că un tip care face astfel de lucruri nu vrea să iasă în evidenţă. Este genul de om pe care nu îl observi pe stradă. Am încercat să-l aducem aproape de spectator fără să ştirbim tensiunea situaţiei. El este un vânător care se joacă tot timpul cu prada. Aşa s-a conturat şi discuţia din scena de final.

Rep.: La final, v-a fost uşor să tranşaţi dilema morală a personajului principal?

C.P.: Este un film despre sens. Este un film foarte simplu, care mi se pare foarte actual pentru România de azi. Nimeni nu mai crede în nimic, iar legile devin absurde. S-a întâmplat ca oameni care fură o găină să stea patru ani la închisoare şi niciun caz de mare corupţie să nu fie judecat.

Rep.: Cum aţi simţit reacţia publicului?

C.P.: A fost foarte bună. Mi-a dat timp să dezvolt povestea. Sincer, mă aşteptam să iasă mulţi din sală. Cred că s-a citit mult, înainte de a se viziona filmul, ştiau despre o anumită secvenţă şi au aşteptat-o, apoi au discutat-o. Simt că se creează un public avizat în România. Festivalurile de film de la Cluj, la Bucureşti sau la Constanţa îşi fac deja simţit aportul. Filmul nu se mai percepe în cheia „viaţa bate filmul”, ci se înţelege realismul într-un lungmetraj. Uşor, uşor, se formează un public care ştie la ce se supune, devine un public cultivat. Cinematografia este o artă care are o sută de ani, are nişte coduri, pe care, dacă nu le ştii, foarte greu ajungi să înţelegi despre ce este vorba pe ecran. Are un limbaj, experimentează şi evoluează foarte repede. Iar publicul românesc ţine pasul cu cea de-a şaptea artă.