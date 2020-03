Coronavirusul nu-i sperie pe părinţii din Craiova care-şi caută o şcoală pentru copii

Coronavirusul nu-i sperie pe craiovenii care caută o şcoală pentru copii. Zeci de părinţii şi copii de grădiniţă au mers luni în vizită la şcoli pentru a afla oferta educaţională. Înscrierile pentru clasa pregătitoare se fac pot face până pe 23 martie.

Luni, zeci de copii şi părinţi au trecut pragul Şcolii „Gheorghe Ţiteica" din Craiova. Cei mai mici au vrut să vadă cum arată o clasă şi să afle ce înseamnă viaţa de şcolar. Părinţii, în schimb, vor trebui să decidă ce şcoală vor alege pentru copiii care din toamnă merg în clasa pregătitoare.

Din toamnă, conform ultimelor reglementări legislative, elevii vor fi distribuiţi în clase aleatoriu, aşa că părinţii nu vor mai putea opta pentru „doamna" mai bine pregătită.

„Mi se pare foarte ok şcoala, cel puţin aşa..ca şi condiţii, organizare, ce se vede din afară. Acum, din interior, vom vedea cum o fi copilul aici. Am înţeles că va fi aleatoriu din toamnă şi eu zic că e bine aşa. Fiecare cu îi e norocul. Nu mai stăm stresaţi că e la X, la Y...Până la urmă, ce va fi asta va fi. Acceptăm situaţia. Mi se pare mult mai bine aşa, dacă chiar va fi transparenţa de care se vorbeşte", a declarat o mămică.

Cum şcoala este una dintre cele mai căutate instituţii de învăţământ primar din Craiova, părinţii nu au mai ţinut cont nici de alertele de coronavirus şi s-au grăbit să fie siguri că vor reuşi să-şi înscrie copii aici.

„Chiar lucrez într-un domeniu unde am contact public şi nu am avut emoţii, nu am făcut nimic special, decât ce facem de obicei: igiena, păstrăm distanţa pe care e recomandat să o păstrezi din politeţe, nu neapărat de teama coronavirusului", a declarat o altă mămică.

„În opinia mea, copilul meu va fi îndrumat corespunzător în această şcoală. (...) Nu mi-e teamă de coronavirus. Merge în colectivitate, la grădiniţă, are contact cu lumea şi până la urmă, asta este. Nu consider că se va întâmpla ceva. Din câte ştiu eu, toate unităţile sunt corespunzător dezinfectate", a spus un alt părinte.

Pentru înscrierea în învăţământul primar, în anul şcolar 2020-2021, numai Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica" are alocate 4 clase, adică un număr total de 100 de locuri.

„Şcoala < Gheorghe Ţiţeica > din Craiova organizează astăzi, 2 martie, Ziua Porţilor Deschise în vederea înscrierii copiilor în învăţământul primar, respectiv clasa pregătitoare în anul şcolar viitor. (...) Am luat toate măsurile necesare în instituţie pentru a fi respectate regulile igienico sanitare impuse în acest moment şi am considerat că nu trebuie să amânăm acest moment.(...) Am avut un număr destul de mare de vizitatori şi probabil va fi un număr mare de înscrişi, deşi nu ne dorim acest lucru. Am încercat să facem tot ce putem să ne oprim la limita maximă de 24 de elevi/ clasă. Nu ştiu dacă vom reuşi acest lucru având în vedere numărul foarte mare de cereri", a declarat Cerasela Cremene, director Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica".

Copiii care împlinesc 6 ani până pe 1 septembrie, pot fi înscrişi la şcoală în perioada 4-23 martie.