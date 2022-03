Corp și feminitate în arta plastică, la Biblioteca Județeană Constanța

Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman" ConstanțaorganizeazăMarți,22 februarie 2022,oMasă Rotundăcu titlul:Corp și feminitate în arta plastică,având-o ca invitat pelect.univ.dr. Lelia Rus Pârvan, Managerul Muzeului de Artă din Constanța,în dialog cuprof. univ. dr. habil. Angelo Mitchievici.

Dialogul va fi postat pe data de 22 februarie, ora 1800, pe pagina de facebook a bibliotecii.

Deocamdată aceste dialoguri au loc fără prezența publicului ținând cont dereglementările privitoare la desfășurarea evenimentelor culturale în contextul pandemic actual.

Cum a modelat feminitatea lumea în care trăim? Cum este ea recuperabilă din natură? Cum se împacă feminitatea și maternitatea? Cum arată idealul de frumusețe feminină în diferite epoci? Cum se exercită „tirania frumuseții" și ce spun „victimele" ei? Ce reprezintă nudul feminin într-o epocă a hipervizualului pornografic? Cum se modifică corpul feminin în artă? De ce iubim nudul feminin? Iată câteva întrebări la care vom căuta un răspuns.

Lelia Rus Pârvaneste un artist plastic și un critic de artă emblematic pentru lumea artelor din spațiul dobrogean, lector universitar la Facultatea de Arte a Universității „Ovidius" din Constanța și manager al Muzeului de Artă din Constanța. Este autoarea unor studii importante de istoria și teoria artei plastice,Forma feminină între simbol și reprezentare(Eikon, 2013),Muzeul Ion Jalea, catalogul muzeului (Ex Ponto, 2017),Sub semnul Marii UniriCatalog de expoziție al Filialei Constanța a UAPR (Ex Ponto, 2018),Compozițiafigurativă. Relația corp uman – peisaj în artele vizuale(Editura Muzicală, 2020),Corpul uman. Considerații asupra anatomiei artistice(Eikon, 2021),Compoziția figurativă. Corpul feminin în arta contemporană(Eikon, 2021),Bienala Națională de Pictură Doina Păuleanuediția I (Ex Ponto, 2021) etc.

Lelia Rus Pârvan este un artist plastic recunoscut, participant la numeroase expoziții naționale și internaționale.

Masa rotundă face parte din ciclulDialoguri dobrogene, serie de evenimente dedicate istoriei și culturii dobrogene, personalităților eișivalorilor care le edifică.