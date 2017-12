Corpul Voluntarilor de Mediu, instituţie de interes public?

Sala de conferinţe a Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” a găzduit, ieri, întîlnirea de bilanţ a Corpului Voluntarilor de Mediu (CVM) - Filiala Constanţa. „Sîntem un grup de oameni cu un scop comun: protejarea mediului, informarea agenţilor economici şi educarea generaţiei tinere”, a declarat preşedintele CVM, Liana Naum. Implicarea voluntarilor constănţeni în protejarea mediului a fost recunoscută şi de comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu (GNM), Silvian Ionescu, precum şi de comisarul şef al GNM Constanţa, Vasile Petro, ambii prezenţi la întîlnire. „Aici CVM într-adevăr îşi face treaba cum trebuie. Am discutat cu conducerea CVM Constanţa şi am decis să facem presiuni asupra Guvernului, la modul constructiv, pentru a creşte importanţa corpurilor de voluntari. Mai întîi, le vom transforma în organizaţii nonguvernamentale (ONG), urmînd ca după aceea să cerem Guvernului ca aceste ONG-uri să devină instituţii de interes public”, a declarat comisarul general al GNM, Silvian Ionescu. În cadrul întîlnirii de ieri, conducerea CVM a acordat „Diploma anti 3n” (3n: nesimţire, neglijenţă, nepăsare) lui Alexandru Bogdan, şofer de microbuz. Această diplomă va fi acordată lunar unui cetăţean al Constanţei care, prin comportamentul lui, demonstrează că ştie să respecte mediul şi regulile de bună cuviinţă. „Cîştigătorul din această lună avea lipit pe maşina pe care o conduce un anunţ prin care îi sfătuia pe călătorii săi să arunce gunoiul la coşurile de gunoi. Propunerile pentru primirea premiului vor fi făcute de fiecare dintre voluntarii noştri, iar premiul constă într-un puiet de stejar oferit de Direcţia Silvică Constanţa. Acesta va fi plantat în campania de împădurire din noiembrie, la sfatul specialiştilor silvici”, a precizat Liana Naum.

„Judecătorii nu respectă legea mediului”

Comisarul general al GNM s-a arătat nemulţumit, printre altele, de faptul că multe dintre amenzile aplicate de comisarii de mediu sînt anulate în instanţă. „În urmă cu mai mulţi ani, comisarii de la Constanţa au aplicat zeci de amenzi şoferilor pentru că parcau pe spaţiul verde. Se plimbau pe bulevardul Unirii cu aparate de fotografiat (pentru dovezi) şi aplicau amenzi. Cînd am venit acum, am aflat că aproape toate au fost anulate în instanţă. Judecătorii nu au niciun pic de respect pentru legea mediului”, a afirmat Silvian Ionescu, adăugînd că în 2-3 ani, sancţiunile se vor armoniza cu cele din UE. Asta înseamnă amenzi mai mari de 100.000 de lei (cît este în prezent amenda maximă) şi mult mai multe pedepse penale. Un alt subiect discutat a fost cel al depozitelor de deşeuri neconforme, un subiect delicat avînd în vedere faptul că termenul limită dat de UE pentru închiderea acestora este 16 iulie. „În 2.297 de localităţi sînt depozite de deşeuri neconforme. Asta înseamnă peste 7.000 de gropi de gunoi (pentru că asta sînt de fapt) care nu corespund standardelor şi vor trebui închise. În acest moment sînt doar 25 de depozite conforme în stare de funcţionare şi 31 în curs de construire. Mulţumită procedurilor stufoase ale UE, vom mai obţine un interval de încă un an pentru rezolvarea acestei probleme”, a adăugat comisarul general al GNM, precizînd că, după expirarea termenului UE, autorităţile locale care nu au luat nicio măsură pentru închiderea depozitelor neconforme şi construirea unora care să corespundă standardelor de mediu , vor fi sancţionate drastic.