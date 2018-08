Cortul Terapeutic la Vama Veche!

Aproape 2 milioane de români suferă de depresie și foarte puțini dintre ei au încredere in terapeuți și încă și mai puțini le cer ajutorul acestora la nevoie. Iar în 2020, din nefericire, statisticile arăta ca depresia va fi prima cauza de incapacitate de munca. Înțelegând cum ii poate ajuta psihoterapia si demitizand-o, mai multi români ar putea parcurge cu succes drumul dezvoltării personale, spre a ști mai bine cum pot găsi resursele pentru a deveni cea mai bună versiune a lor, a depăși greutățile și a trai cât mai multe momente de AHA: de cunoaștere de sine, de eliberare, de motivare.

CORTUL TERAPEUTIC este o campanie estivală pro-bono demarată de un grup de psihologi și psihoterapeuți români, parte din Asociația ENABLE EMOTIONS, care sunt pregătiți să ofere tinerilor și adulților prezenti pe plaja din Vama Veche între 20 iulie și 19 august informații despre importanța psihoterapiei și impactul acesteia la nivelul stării de bine și a unei vieți sănătoase.

“În condițiile în care foarte multe persoane poarta cu ei lupte interioare puternice, fie ele relații dificile, stima de sine scăzută, nefericire la locul de muncă, gelozie, pierderea speranțelor si a motivației, pierderea cuiva drag sau multe alte situații existențiale complexe, tot mulți sunt, din păcate, și cei care ezită să apleze la serviciile unui psihoterapeut. Lăsând la o parte toate cliseele generate istoric de percepția colectiva, media sau bancuri, azi pare sa fie deja vital sa înțelegem cât mai mulți dintre noi ca in cabinetul unui psihoterapeut poti găsi locul reîntâlnirii cu sine si începutul unui proces de transformare pozitiva. Aceasta este misiunea centrală a campaniei #FindYourAHA din 2018: sa deschida “plaja” psihoterapiei catre un public cat mai larg, intalnindu-se cu acesta in vacanta, intr-un cadru neconventional si comunicand activ online, pentru a raspunde nevoilor si obiceiurilor de informare ale celor care au nevoie de sustinere pentru schimbarea in bine.” Ioana Barbu, Marketing Expert CORTUL TERAPEUTIC

De ce aceasta metoda neconventionala pentru a promova psihoterapia?

Pentru ca traim intr-o lume care are nevoie de destindere si de deschidere, pentru a imbratisa schimbari. Iar discutiile pe plaja sunt ideale pentru toate cele de mai sus.

Alexandru Busila, Psiholog si Psihoterapeut, initiatorul proiectului Cortul Terapeutic, ne explica practic de ce avem nevoie de o campanie de awareness altfel: “daca nu as fi mers niciodata la restaurant probabil ca nu as fi mancat niciodata risotto cu legume. De ce? Pentru ca nu as fi stiut ca exista si chiar daca as fi stiut probabil ca as fi preferat tot tocanita de cartofi. Dar am mers la restaurant, am deschis meniul, am vazut o poza cu risotto de legume si mi-am zis: Hmmm, hai sa incerc daca tot sunt aici si daca tot este in meniu. Rezultatul a fost un AHA, bun si risotto asta.

Mergem in Vama Veche unde oamenii vin in vacanta si gusta din toate ofertele de acolo: o clatita, o bere, un rasarit, o noapte alba, o betie, o portie de hamsie, un shot, un somn bun pe plaja. Anul acesta Vama are in meniu si Cortul Terapeutic. Si e gratis. Ne bazam pe curiozitatea oamenilor. Si o sa ma intrebi acum de ce in Vama? Pentru ca este cel mai potrivit loc prin nepotrivirea lui. Nu mergem acolo sa facem terapie. Mergem sa le aratam oamenilor ca viata are in meniul ei si aceasta posibilitatea de dezvoltare personala, de cunoastere a sinelui. Mergem sa le aratam oamenilor ca terapia e cool.”



O intrebare des intalnita, despre psihoterapie: cand ar fi bine sa merg la un psiholog?

Exista doua categorii de scenarii, general vorbind, in care e bine sa apelam la un psihilog: cand avem o problema de rezolvat si cand vrem sa ne dezvoltam.

“Daca am o problema cu care ma confrunt, in cele mai multe dintre cazuri, probabil ca as putea gasi rezolvare si singur doar ca intr-un timp mult mai lung, consumand mult mai multa energie si punand pe pauza alte cateva "sectoare" din viata mea. Adica, voi dedica mult mai mult timp poate citind, zappand internetul, stand de vorba despre problema mea cu prietenii fara ca toate aceste demersuri sa devina coerente si sa se concretizeze intr-o solutie viabila. Aportul psihologului in rezolvarea problemei tale este ca intr-un timp foarte scurt (prima sedinta) acesta isi da seama despre ce este vorba si stie sa te "conduca" din intrebare in intrebare catre acea solutie optima de cele mai multe ori fiind o surpriza chiar si pentru client. Adica, este acel AHA! deschizator de noi ferestre prin care sa privim viata” puncteaza Ligia Moise, Psiholog clinician si terapeut de familie, voluntar in cadrul Cortului Terapeutic



Cortul Terapeutic poate seta inceputul. Dar cat dureaza un proces terapeutic?

Ligia Moise ne ajuta sa oferim raspunsul la aceasta intrebare: “Daca imi aduc bine aminte, raspunsul lui Erskine la o intrebare similara gen "Dureaza mult terapia?", acesta a raspuns: "Nu, terapia nu dureaza mult. Rezistenta la terapie dureaza mult."

Pentru ca zona de confort in care oricare dintre noi ne situam in diverse momente din viata, faptul ca nu suntem intotdeauna dispusi sa facem efortul de a "lucra" efectiv atunci cand am decis ca e necesara schimbarea dar si presiunea cutumelor sau a modelelor transgenerationale, toate acestea ingreuneaza procesul terapeutic sau il tin pe loc si, cateodata, duc la abandon.”

Una dintre marile provocari ale terapeutilor este acceptarea faptului ca fiecare pacient va face atat cat este dispus sa faca si ca tot ce pot ei face din rolul pe care il au este sa il insoteasca pe bucata de drum decisa de el. Asa ca, indiferent cat de mult realizeaza terapeutul ca poate avansa la un anumit moment pacientul sau, obiectivul procesului terapeutic, asa cum ne arata Ligia, “nu trebuie sa vizeze cantitatea de timp ci calitatea rezultatului din simplul motiv ca rezultatul terapiei va influenta calitatea vietii atat a pacientului cat si a familiei sale.”



Ce inseamna psihoterapia pentru romani si care sunt cele mai des intalnite probleme in cabinet?

Pentru unii dintre romani, psihoterapeutul este egal cu psihologul. Ceea ce este adevarat si fals in acelasi timp. “Un psiholog poate sa nu fie psihoterapeut, dar un psihoterapeut nu are cum sa nu fie psiholog (cu exceptia sociologilor, teologilor si medicilor). Psihoterapia este o specializare. Pentru unele persoane, psihoterapia este pentru nebuni sau oameni care nu-si pot rezolva singuri problemele. Am intalnit inclusiv pareri, precum: "Nu are cum sa-mi spuna terapeutul din carti cum sa-mi traiesc viata. Eu stiu mai bine!". Si asa e, insa parerea despre ce face terapeutul este una nefondata, construita mai degraba din lipsa de informatii. In continuare, pentru foarte multi psihoterapia este vazuta ca fiind pentru oameni "slabi", cu probleme psihice.

Si, in acelasi timp, am observat interesul din ce in ce mai mare pentru psihoterapie mai degraba in randul persoanelor pana in 50 de ani. Cred ca tendinta spre a apela la un psihoterapeut este in crestere. Accesul la informatii, filmele straine care prezinta mersul la terapie ca fiind ceva obisnuit, medicii psihiatrii care au inceput sa recomande acest tip de tratament si dezvoltare personala ajuta la demitizarea si cresterea increderii in psihoterapie.

In ceea ce priveste, cele mai frecvente probleme pe care le-am intalnit in cabinet sunt cele legate de lipsa increderii in sine, auto-critica, dificultati in a avea relatii de cuplu, anxietate, atacuri de panica, insomnii si o dificultate a oamenilor in a fi fericiti cu viata lor, in a gasi un echilibru intre lumea interioara si influentele din exterior (parinti, sefi, colegi, prieteni, parteneri de cuplu). Ne explica Roxana Draghici, Psihoterapeut, voluntar in campanie.

CORTUL TERAPEUTIC

La Cortul Terapeutic, (Vama Veche 907163) vizitatorii vor gasi, intre 20 iulie si 19 august, zilnic intre orele 9:00 si 18:00, o echipa entuziasta de voluntari, o multime de activitati pentru minte si stare de bine si raspunsuri la intrebari precum: Ce este psihoterapia? Care sunt diferentele intre psihoterapie, coaching si mentorat? Care sunt beneficiile psihoterapiei? Cand este recomandat sa mergi la un psihoterapeut? Cum functioneaza psihoterapia? Cum te poate ajuta psihoterpia in viata personala si profesionala?

Daca vara asta treci prin Vama, te invitam si pe tine la Cortul Terapeutic. Programeaza-te in avans sau vino pur și simplu si ia un loc pe nisip, la cort. Ce câștigi? Cel putin un moment de “AHA!" si multe alte surprize… placute, bineinteles! Mai multe informatii despre echipa de psihoterapeuti si misiunea proiectului pe www.cortulterapeutic.ro si pe Pagina de Facebook.

* Studiu realizat in 2017 de Atlas Help

** Statistici furnizate de catre World Health Organization