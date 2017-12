Corul „Galacteea” din Mangalia s-a întors de la Sanremo cu premiul I

Sanremo, una dintre cele mai pitoreşti staţiuni de pe coasta vestică a Rivierei Ligurice, dar şi important centru cultural al Italiei datorită numeroaselor evenimente pe care le găzduieşte, a răsunat, zilele trecute, de bucuria românilor care au urcat pe treapta I a podiumului Festivalului Internaţional de Creativitate Şcolară GEF 2007. Desfăşurată în perioada 2 - 6 mai, la sala de spectacole a renumitului Teatru Ariston din Sanremo şi transmisă în direct de canalul international Rai Uno, cea de-a IX-a ediţie a Festivalului a reunit participanţi din 21 de ţări ale lumii, precum şi din 33 de provincii italiene. Din cele 26 de formaţii muzical-coregrafice care au evoluat în faţa miilor de spectatori prezenţi în fastuoasa sală a Teatrului Ariston, 13 au fost din România (şase la coruri şi şapte la dansuri). În ciuda concurenţei acerbe, venite atît din partea propriilor… compatrioţi, cît şi a celorlalţi participanţi la festival, entuziasmul, buna pregătire muzicală şi coregrafică, optimismul şi energia membrilor corului „Galacteea” al Şcolii „Gala Galaction” din Mangalia au convins juriul muzical, format numai din personalităţi ale vieţii artistice italiene: Annalisa Minetti (preşedinte) - o voce de excepţie şi deţinătoare a titlului de „Miss Italia”, în anul 1997, Pietro Grignani - autor şi compozitor, director artistic al Festivalului Internaţional de Muzică Şcolară, Pepi Morgia - scenograf renumit şi muzicienii Freddy Colt şi Cesare Garibaldi.

Corul „Galacteea” din Mangalia a fost singurul grup artistic din România care a urcat, anul acesta, pe podiumul Festivalului de la Sanremo, cîstigînd premiul I la secţiunea la care a participat, cu piesa „O zi frumoasă”. Demnă de menţionat este şi obiectivitatea comisiei de jurizare, care nu a putut să nu ţină cont de faptul că micii artişti ai Şcolii „Gala Galation”, coordonaţi de tînărul dirijor Bogdan Oancea, au ridicat sala în picioare, cu vocile lor tinere, bine lucrate, cu entuziasmul specific vîrstei.

Reacţii după festival

Copiii s-au prezentat într-o formă excepţională şi, cu siguranţă, la succesul lor a contribuit, într-o foarte mare măsură, atitudinea de învingători cu care au intrat în concurs. Meritul revine mai ales dirijorului Bogdan Oancea, care s-a ocupat nu doar de pregătirea muzicală a copiilor, ci şi de cea psihologică, aflîndu-se în permanenţă alături de aceştia, mobilizîndu-i, învăţîndu-i să se acomodeze cu emoţiile scenei, cu competiţia, insuflîndu-le dorinţa de a fi cei mai buni. La fel de importantă a fost susţinerea profesorilor care s-au implicat în iniţierea şi materializarea acestui proiect al Şcolii „Gala Galaction”, precum şi a părinţilor, fără al căror sprijin financiar nu ar fi fost posibilă participarea la festival. Iată care sînt cei 27 de componenţi ai grupului „Galacteea”, cor care şi-a făcut debutul cu brio pe scena unui festival internaţional, după numai cîteva luni de la înfiinţare: Diana Ţene, Andreea Lungu, Vera Luca, Alice Spirescu, Lavinia Badea, Beatrice Moldovan, Cristiana Borşaru, Diana Botez, Debora Matei, Cristina Stan, Cerasela Cocaină, Maria Vangu, Maria Posarlie, Ioana Liik, Roxana Toma, Luiza Daciu, Adelina Duinea, Bianca Bîrleanu, Cătălina Fota, Bianca Drug, Bogdan Mereuţă, Ionuţ Roşu, Dorian Frusescu, Mihai Grigore, Adel Apseleam, Sabina Borcea, Costin Botez.

Alături de cei mici s-au aflat la Sanremo şi părinţi, dar şi profesorii care au luptat pentru ca numele României, al Mangaliei şi al Constanţei să ajungă pe lista cîştigătorilor. Din rîndul dascălilor care au trăit clipe unice la Sanremo, încărcate de emoţii intense şi bucurie, primind cu lacrimi în ochi rezultatele elevilor pe care i-au pregătit, au făcut parte profesoara de pian Magdalena Matenciuc şi Traian Lupu, iniţiatorul acestui proiect de anvergură. „Am fost, de la început, foarte plăcut impresionată de ideea şi de iniţiativa colaboratorilor mei, şi de aceea am consimţit, fără niciun fel de rezerve, să colaborăm. M-am implicat efectiv şi afectiv, insuflîndu-le elevilor mei dragostea pentru muzică şi pentru acest proiect, în special. Precizez că, de-a lungul carierei mele, am avut foarte mulţi elevi talentaţi, care n-au avut posibilitatea să fie văzuţi, apreciaţi şi să-şi dezvolte, aşa cum ar fi meritat, aptitudinile artistice şi de aceea, proiectul mi s-a părut o idee înţeleaptă şi am sperat în reuşita lui”, a precizat Magdalena Matenciuc, profesor de pian în cadrul Şcolii „Gala Galaction”. „Deşi a fost un drum lung şi greu, chiar şi pentru noi, părinţii, pot spune că m-am simţit copil alături de aceste steluţe minunate. Este cel mai frumos sentiment pe care l-am trăit în seara în care au încîntat, cu glasurile lor cristaline, miile de spectatori. Am lăcrimat cînd am auzit, într-o ţară străină, Hai, România! şi Bravo, România!”, a mărturisit unul dintre părinţii prezenţi la festival, Ramona Fota. „S-a adăugat un rezultat magnific pe o pagină din cartea performanţelor româneşti prin acest proiect. Fiind singurii români premiaţi, bucuria corului Galacteea a fost extrem de mare, ştiind că noi am reprezentat România la GEF”, a concluzionat Ana Cristiana Borşaru, membră a corului.

La finalul unui adevărat tur de forţă, după mii de kilometri parcurşi cu autocarul şi cîteva peripeţii inerente oricărei deplasări de acest gen, întreaga delegaţie formată din copii, părinţi şi profesori a revenit, joi seară, acasă, la Mangalia, cu diploma şi trofeul de cristal care confirmă obţinerea Premiului I la cea de-a IX-a ediţie a Festivalului Internaţional de Creativitate Şcolară, secţiunea D. Zilele acestea, corul „Galacteea” va începe pregătirile pentru materializarea altor proiecte muzicale de excepţie. Participarea Şcolii „Gala Galaction” din Mangalia la Festivalul de la Sanremo s-a realizat la iniţiativa şi sub coordonarea profesorului Traian Lupu, cel care a atras în echipa triplului proiect alţi colaboratori importanţi precum prof. Magdalena Matenciuc, pe tînărul şi pasionatul dirijor Bogdan Oancea, coregrafa Oana Pencea, Mădălina Niţu - creatoarea costumelor, învăţătoarele Mona Bistea şi Dorina Florea şi pe copiii - artşti din clasele II - VI ale şcolii, adevăraţii eroi ai acestei expediţii de succes. De menţionat este faptul că şcoala din Mangalia s-a calificat în finală la trei dintre cele mai prestigioase secţiuni ale Festivalului GEF Sanremo 2007: - Festival Internaţional de Muzică Şcolară, Educ-Arte - concurs internaţional de pictură şi Edu-click - concurs internaţional de foto-reportaj şcolar. Initiatorul proiectului, prof. Traian Lupu, a declarat: „Le mulţumesc din inimă tuturor celor care au crezut în acest proiect lansat de mine la începutul anului 2007 şi susţinut concret de prof. Adriana Popescu, directorul Şcolii nr. 5 Gala Galaction din Mangalia. Mulţumesc acum, la revenirea în ţară, celor care s-au implicat direct în proiect, formînd o adevărată echipă. Cuvintele sînt sărace pentru a exprima ceea ce am simţit cu toţii în seara anunţării premiului de către juriul prestigiosului Festival de la Sanremo; explozia de bucurie a tuturor românilor prezenţi sîmbătă seara în fantastica sală a Teatrului Ariston (şi nu au fost puţini!) a fost răsplata întregului nostru efort. Parafrazînd un vechi dicton latin, cred că am putea spune acum: Veni, Canta, Vici!”.