„Corupţia, adversarul regionalizării“

Fostul ministru de Interne Ioan Rus (PSD) spune că regionalizarea vine în avantajul săracilor care „nu au bani să plătească niciun borfaş, nici politicieni ca să lupte împotriva regionalizării”, afirmând că un prim duşman al regionalizării este Bucureştiul, iar un altul este corupţia. „În România sunt foarte multe Românii şi, dacă luăm un singur criteriu, cel al aportului la bugetul de stat al locuitorilor, vedem că Bucureştiul are peste 1.500 de euro pe cap de locuitor contribuţie, iar un locuitor din cel mai sărac judeţ are sub 100 de euro. Diferenţa între Bucureşti şi vreo 30 de judeţe este de 1 la 20. Descentralizarea şi regionalizarea vin în avantajul exclusiv al săracilor, nu al bogaţilor, pentru că ei vor pierde din această influenţă în urma acestui proces”, a spus Rus. El a subliniat că o altă problemă care trebuie rezolvată în procesul de regionalizare este cea a lipsei de coeziune internă între provincii. „În România s-au unit Moldova cu Ţara Românească şi Transilvania cu Ţările Române, dar nu s-au integrat încă, iar noi vrem să integrăm România în UE, dar aceste provincii nu au fost integrate. Dacă ar fi fost, am fi avut şapte autostrăzi peste Carpaţi. Din lipsa asta de coeziune internă apar discuţii despre statul naţional unitar. Este la îndemâna proştilor să opereze cu astfel de criterii, dar de proşti nu ducem lipsă”, a spus Rus.