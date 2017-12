Cosa Nostra de Constanța! Amenințări cu moartea, bătăi și coroane de flori

În anii '90, nu exista un constănțean care să nu fi auzit de clanul Săceanu! Piața Chiliei devenise un fel de stat în stat, în care legea era scrisă de cei cu mușchi și săbii. Au fost bătăi între familii, vărsări de sânge, intrigi ca în telenovelele turcești, amenințări și alte nenorociri izvorâte din această Cosa Nostra pictată după un model unic, balcanico-oriental. De aproape 15 ani locuitorii orașului Constanța nu au mai avut parte de astfel de scene de film. Acum însă, La Famiglia pare că reînvie. În noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 02.00, un individ a lăsat o coroană mortuară pe treptele restaurantului Asado, aproape de centrul orașului Constanța. Gabriel Anghel, omul de afaceri care a deschis acest local, spune că de zece ani membrii clanului Săceanu îl ameninţă şi îi cer bani. Potrivit patronului, coroana ar fi fost livrată de un membru al grupării din Piaţa Chiliei. Pe aceasta este scris următorul mesaj: „Condoleanţele mele! Nu te vom uita, Gabi! La mulţi ani, Andreea!”. Cu alte cuvinte, Gabriel Anghel, zis şi „Gabi Grasu”, ar fi ameninţat cu moartea prin acest text. Interesant este şi faptul că, sâmbătă, fiica cea mică a omului de afaceri, Andreea, a împlinit vârsta de 19 ani. Interlopii ar intenţiona chiar s-o omoare şi pe fată.

„Ce să fac? Eu când merg la Poliție și spun că sunt amenințat și cer să se ia o măsură, ofițerii îmi spun că nu au probe. E, poftim acum probe! Acești indivizi vor să ia bani de la mine în continuare. Ei trăiesc în alt secol. Umblă cu iatagane! Îmi zic așa: „Ce, crezi că venim noi să te omorâm? Nu, punem un copil să bage un cuțit în tine". I-au și spus odată unui băiat să mă omoare că îl țin ei la pușcărie apoi, în siguranță", a declarat Gabriel Anghel.

LA FAMIGLIA, ÎN RĂZBOI!

Cadîr Iaşar, fratele fostului mare interlop Săceanu, a primit o bătaie cruntă chiar pe terasa Entourage din centrul orașului Constanța. Iașar spune că a fost atacat în plină zi, pe data de 22 august, de oamenii lui Gabriel Anghel. După acest conflict, individul ar fi decis să-i trimită corana de flori adversarului său. Gabriel Anghel declară însă că nu a atacat pe nimeni și că a vrut să poarte doar o discuție cu rivalii săi.

„În data de 22 august am încercat să stau de vorbă cu ei, asta după ce au venit acasă la mine cu două mașini, la complexul Spectrum, unde locuiesc. Atunci au fost opriți de agenții de pază de la Zip. Așa cum vă spuneam, după acest episod am hotărât să îi abordez și să am o discuție cu ei la terasa Entourage. Acolo, Cadir Iașar, zis Cotnac, a pulverizat un spray lacrimogen către mine și către un băiat de-al meu. Alături de Cotnac mai erau șase inși. Atunci s-a iscat un conflict. Au sărit toți pe acest băiat care era cu mine. Doar nu era să se lase bătut. S-a apărat. La început Cadir nici nu era în local. El a venit de pe stradă cu spray-ul. Nu mai puteai respira în acel loc. Un angajat m-a scos afară. Apoi aceștia m-au amenințat în plină stradă și mi-au spus că mă omoară pe mine și pe fiica mea cea mică", a mai declarat Gabriel Anghel.

AMENINȚARE SAU ÎNSCENARE?

Cadir Iașar și ceilalți membri ai clanului din Piața Chiliei susțin că nu l-au amenințat cu moartea pe Gabriel Anghel și că acesta ar fi înscenat totul.

„Nu e adevărat! Poate se descoperă cine a pus coaroana de fapt. Poate este unul de-al lui care face spectacolul. Asta a făcut cineva care vrea să ne bage în război. Iar la Entourage, vă spun eu cum a fost: ei au venit să mă bată! Nu au apucat să mă lovească bine și am reușit să dau cu spray. Însă nu l-am nimerit, de frică, pe bodyguardul lui Anghel și acesta a început să mă bată", s-a apărat Cadir Iașar.

BANUL, OCHIUL DRACULUI!

Totul ar fi plecat de la niște bani luați cu camătă!

„Am avut în trecut câteva probleme cu ei și am încercat să le rezolv. Am avut niște datorii față de aceștia, niște datorii pe care le-am stins prin acte notariale, în condițiile în care mi s-au impus, cu dobânzi, cu ce au vrut ei. Am zis că am terminat cu toată treaba asta. Eu lucrez în Anglia, Italia, sunt rezident în Marea Britanie și de câte ori vin acasă pentru a-mi vedea familia sunt amenințat, la domiciliu, pe stradă, la restaurant. Copiii mei sunt și ei amenințați, la fel ca și fosta soție. Cu ani în urmă veneau noaptea peste noi. Mi-au pus și apartamentul la vânzare. După ce ne-am trezit și în stradă, și fără nimic, am luat-o de la capăt, dar situația tot nu se încheie. Nu știu cine îi protejează! Am plângeri din 2010 la Poliție, la Secția 1, Secția 2, la Poliția Municipiu, la Inspectoratul Județean. Am fost amenințat chiar în birou la șeful Serviciului Judiciar, de către Iașar Ismail, zis Săceanu, care a murit. Au rămas moștenitorii lui, care au aceleași obiceiuri", a mai spus Gabriel Anghel. Poliția a deschis o anchetă în cazul de amenințare de la restaurantul Asado. Patronul localului spune însă că și-a luat și el măsuri suplimentare de siguranță. Acesta este acum păzit de bodyguarzi cât e ziua de lungă. În cele din urmă, atât garda de corp a lui Anghel, cât și Cadir Iașar au fost trecuți de procurori sub control judiciar. Anchetatorii au luat această măsură în cazul celui din urmă pentru că acesta ar fi folosit spray-ul paralizant, punând în pericol sănătatea celorlalte persoane aflate în zonă.

Citește și:

Ameninţare cu moartea în stil mafiot la un restaurant din Constanţa!