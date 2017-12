Coşea anunţă că demisionează din UNPR

Mircea Coşea a declarat sâmbătă seară, că pleacă din UNPR, argumentând că punctele sale de vedere au fost respinse de fiecare dată şi că a fost chiar atenţionat că nu are voie să critice Guvernul. Coşea a precizat că nu are niciun fel de problemă cu partidul sau cu conducătorii partidului, a căror muncă o apreciază, dar a menţionat că are opinii “total diferite” faţă de ei, drept pentru care “luni (astăzi – n.r.) îmi înaintez demisia”. În opinia sa, un partid “nu trebuie să fie mereu la remorca partidului principal”: “Ori de câte ori am avut puncte de vedere, completări, nu critici, analize ale situaţiei, am fost respins, am fost chiar admonestat că nu am voie să critic Guvernul”. Coşea s-a arătat nemulţumit şi de situaţia de la UNPR sector 5, unde adeziunile se fac pe “trei pâini”.