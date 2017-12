Coșmar pentru Halep în confruntarea cu Wozniacki

06:22:02 / 26 Octombrie 2017

Sa nu fim rai

Simona a jucat ieri slab! A facut greseli nefortate de nivelul jucatoarelor din top 200! Este vinovata in aceiasi masura cu adversara ei care a reusit un meci formidabil. Dar sa nu fim rai. Simona deocamdata este pe locul 1 in lume si cine o persifleaza si-ii minimalizeaza performanta este si rau,si neproceput in sport. Oricine din cei care o critica sau o iau la bascalie cred ca ar fi mandru daca cineva apropiat din familie ar fi macar in prima suta in lume. Asa criticata cum este Simona la fiecare insucces ea este de mai bine de patru ani in top 10 cum n-a mai fost nici odata un sportiv roman intr-un sport cu larga popularitate. Si ;pentru ca sunt si rautacisme la etnia Simonei marturisesc ca nu sunt aroman