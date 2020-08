Cosmin Bîrnoi va îmbrăca tricoul Farului

Site-ul oficial al FC Farul Constanţa a anunţat vineri, 14 august, faptul că mijlocașul Cosmin Bîrnoi este noul jucător al clubului de la ţărmul mării și va juca în tricoul alb-albastru în sezonul viitor al Ligii a 2-a.

În vârstă de 23 de ani, pe care îi va împlini luna viitoare, Bîrnoi poate evolua atât pe partea stânga a ofensivei, cât și în zona centrală. Bîrnoi a mai jucat pentru formaţiile ACS Poli Timișoara, CSM Politehnica Iași și FC Viitorul Constanţa, totalizând 40 meciuri în Liga 1, cu două goluri marcate, 16 partide în Liga a 2-a, precum și prezențe în Cupa României și Cupa Ligii.

„Sunt fericit că am venit la Farul, o echipă de tradiție, cu un proiect foarte bun. Când voi primi șansă să joc, vreau să o fac cât mai bine și să ducem echipa cât mai sus. Va fi un sezon foarte interesant, sunt multe echipe cu tradiție care vor să promoveze, dar asta nu cred că trebuie să ne împiedice pe noi să promovăm în Liga 1 la finalul acestui campionat. Avem o echipă bună, îi cunosc pe mulți dintre jucătorii din lot, au calitate foarte bună. Sunt convins că și suporterii așteaptă acest lucru și ar fi un lucru extraordinar dacă am reuși în acest an. Aș fi foarte bucuros să particip la revenirea Farului în prima ligă”, a spus Bîrnoi, care a transmis și un mesaj fanilor: „După ce se va încheia toată nebunia asta cu pandemia, să vină la stadion, să ne susțină la fiecare meci și să fie alături de noi mereu!”