Cosmin Cristian Grigoraş vrea să fie liber!

Principalii suspecţi ai uciderii ai unui taximetrist constănţean, Dumitru Cănănău şi Cosmin Cristian Grigoraş s-au aflat din nou ieri, în boxa acuzaţilor la Tribunalul Constanţa, la un nou termen al procesului. Instanţa a constatat că singurul martor care mai trebuie audiat, Dumitru Olaru, propus de Cănănău în apărare, nu s-a prezentat motiv pentru care va fi citat cu mandat de aducere. Avocatul lui Grigoraş a ridicat o problemă care ar putea duce la invocarea unei excepţii de neconstituţionalitate: „Am studiat notele de şedinţă din 18 noiembrie şi am constatat că acestea nu corespund cu ceea ce s-a discutat în sală. Eu am întrebat-o ceva pe martora Daniela Mecu şi nu s-a consemnat întrebarea mea în notele de şedinţă. La fel s-a întîmplat şi cu alte afirmaţii ale martorei care nu apar în caietul grefierului.”. Totodată, avocatul a solicitat judecătorului revocarea măsurii arestării preventive a lui Cosmin Cristian Grigoraş pe motiv că aceasta „ar fi fost o victimă în toată această poveste”. Potrivit actului de inculpare, Cănănău, Grigoraş şi amicul lor Paul Mecu care s-a sinucis în închisoare, aveau nevoie de bani şi şi-au premediat crima, întocmind planul în cele mai mici detalii. Ei au ales la întîmplare un taximetrist, pe Hari Băcanu, şi i-au solicitat să îi transporte în satul Petroşani. Pe drum, sub pretextul că trebuie să urineze, asasinii i-au cerut lui Băcanu să oprească, iar după ce acesta a tras maşina pe dreapta, au trecut la fapte. Cănănău l-a sugrumat cu un şiret în timp ce Grigoraş îl buzunărea, iar Mecu l-a lovit cu un pistol cu aer comprimat, şi apoi l-a împuşcat în cap. Apoi au tîrît corpul taximetristului pe cîmp şi l-au incendiat, după ce l-au stropit cu benzina adusă într-un bidon. Asasinii au dus taxiul, un Volskswagen Golf 4, acasă la Cănănău şi, după ce l-au ascuns într-un şopron, l-au dezmembrat în vederea comercializării. În timpul urmăririi penale, anchetatorii au stabilit că Dumitru Cănănău a încălcat legea privind regimul armelor şi muniţiilor. Arma cu care l-a împuşcat în cap pe taximetrist fusese cumpărată din Italia şi introdusă ilegal în ţară. El a susţinut că avea nevoie de pistol pentru că drumul pe care îl parcurgea între România şi Italia pentru a aduce maşini ce urmau să fie dezmembrate şi vîndute la bucată, era periculos. Următorul termen de judecată va fi pe 14 ianuarie 2009.