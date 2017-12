Cosmin Kortyan, bronz la CE de scrimă pentru tineret

Viitorul scrimei româneşte se află în curtea Clubului Sportiv Farul Constanţa, acolo unde se pare că se pregăteşte să crape coaja oului un nou campion. După medalia de argint obţinută în urmă cu cinci ani la Campionatul Mondial de scrimă rezervat cadeţilor, constănţeanul Cosmin Kortyan a reuşit la sfîrşitul săptămînii trecute să spargă gheaţa şi la tineret, cîştigînd medalia de bronz la spadă în cadrul Campionatului European desfăşurat la Debrecen (Ungaria). „Este o medalie pe care o aşteptam de mult şi care vine după o perioadă nu prea lungă de pregătire. De altfel, acesta a fost şi motivul pentru care această medalie nu este mai strălucitoare. Puteam mai mult şi acesta ar fi cam singurul regret al meu. Însă, am muncit foarte mult pentru ea. Au trecut ceva ani de cînd nu am mai reuşit să obţin o medalie pe plan internaţional şi sper să cîştig cît mai multe de acum înainte”, a spus, bucuros, spadasinul de la CS Farul. O accidentare la picior, survenită încă din faza grupelor, i-a îngreunat mult evoluţiile din următoarele tururi, dar a cedat abia în semifinale. „Am avut ghinion la meciul pentru calificarea în finală, unde am întîlnit un adversar mult mai înalt decît mine şi căruia îi era uşor să puncteze. Mi-a lipsit rapididatea în mişcare pentru a reuşi să îl surprind cu atacurile mele. Am condus tot meciul, dar pe finalul acestuia am clacat fizic şi adversarul meu a reuşit să cîştige”, povesteşte Kortyan. Ajuns dintr-un “accident” în sala de scrimă, Cosmin Kortyan, cel care ar putea să-i calce pe urme lui Mihai Covaliu (campionul olimpic de la Sydney şi medaliatul cu bronz de la Beijing la sabie), speră ca în viitor acest sport să fie promovat din ce în ce mai mult. „Scrima este cel mai frumos sport şi îmi pare rău că nu este mediatizat. Noi, generaţiile care venim din urmă, vom încerca mai mult”, promite sportivul descoperit de Mihaela Ion. „Am ajuns în sala de scrimă dintr-un accident. Practicasem tenisul de cîmp, însă mă lăsasem şi m-am îngrăşat puţin. A fost o preselecţie făcută de doamna mea antrenoare şi acest sport m-a atras din ce în ce mai mult, mai ales cînd au început să vină rezultatele. Mă pregătesc zilnic şi pentru o medalie la seniori pentru că mi-o doresc foarte mult”, continuă să povestească Cosmin, în timp ce copiii prezenţi la antrenamente privesc la medalia ce-i atîrnă, mîndră, de gît.

În aşteptarea unei medalii la seniori

Prima medalie de la seniori ar putea veni chiar în luna iulie, cînd la Plovdiv (Bulgaria) sînt programate Campionatele Europene pentru seniori. „Sperăm ca el să meargă din ce în ce mai bine şi să aibă o evoluţie bună şi la Plovdiv. Nu va fi uşor, aşa cum nu a fost nici în Ungaria, dar cred că se poate obţine un rezultat bun”, a declarat antrenoarea sa, Mihaela Ion. Înainte de a pleca spre Plovdiv, Cosmin Kortyan se va testa chiar la Constanţa, în etapa a doua a Superligii Naţionale, programată pe 27 iunie. Pînă atunci însă, Cosmin profită de timpul pe care îl petrece acasă, unde, din cînd în cînd, pune spada în cui şi dă o fugă la o partidă de fotbal cu amicii, pe care în ultima perioadă îi vede din ce în ce mai rar. „Antrenamentele îmi ocupă majoritatea timpului, dar încerc să ajung din cînd în cînd şi pe terenul de fotbal, la o mişcare cu prietenii. Îmi place să mă şi plimb şi am activităţile pe care le are orice tînăr din ziua de azi”, mărturiseşte Cosmin, care va împlini 22 de ani pe 21 mai.