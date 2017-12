Cosmote, prins cu... minutele-n sac

Cosmote România vrea să conteste amenda aplicată de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Cluj pentru practici comerciale incorecte. \"Compania consideră că a comunicat oferta sa într-o manieră transparentă şi corectă şi aşteaptă ca autorităţile relevante să se pronunţe pe acest subiect. Cosmote România intenţionează să conteste acţiunile întreprinse de CJPC Cluj\", au declarat, ieri, reprezentanţii operatorului. Amintim că operatorul a fost amendat de CJPC Cluj cu 30.000 de lei pentru practici comerciale incorecte, după ce acesta anunţa o campanie privind alocarea a două mii de minute gratuite, dar taxa convorbirile după primele trei minute. Şeful CJPC Cluj, Mircea Radu, a declarat, ieri, că sancţiunile au fost aplicate în urma sesizării instituţiei de către un agent economic. \"Am aplicat o amendă de 30.000 de lei şi am dispus stoparea unei campanii media a Cosmote privind acordarea a două mii de minute pentru suporterii clujeni de fotbal. Am luat decizia de retragere a cartelelor de suport pentru campanie şi a materialelor publicitare privind promoţia din media. Este vorba despre practici comerciale incorecte\", a afirmat Radu. Potrivit acestuia, operatorul de telefonie mobilă nu oferea, de fapt, două mii de minute gratuite, ci doar în jur de 660, întrucât practica taxarea convorbirilor după primele trei minute. \"Cosmote practică taxarea primelor trei minute, indiferent dacă se vorbeşte un minut sau o secundă, iar minutele din promoţia derulată sunt, de fapt, mult diminuate, circa 660 în loc de două mii. Operatorul a atras clienţi prin cele două mii de minute, dar oferă mult mai puţine\", a explicat el. Radu a precizat că operatorul în cauză a mai derulat o promoţie pe site-ul propriu privind faptul că un client primeşte banii înapoi pentru convorbirile întrerupte în zone fără semnal, însă acest lucru este o clauză prevăzută în contract. \"Această ofertă este făcută cu scopul inducerii în eroare a consumatorului şi prezintă un drept al consumatorului prevăzut în contract ca pe o favoare. Operatorul a difuzat şi informaţii false de natură a determina consumatorul să ia o decizie de achiziţionare a unor cartele de telefonie mobilă\", a spus şeful CJPC Cluj. Potrivit acestuia, în cazul Cosmote este vorba şi despre \"concurenţă neloială\" în urma derulării campaniei amintite.