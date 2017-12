„Costa Deliziosa” - oraş plutitor de cinci stele

De la an la an, creşte numărul de turişti străini care ajung la Constanţa, pe calea apei! Un alt plus pentru ţara noastră este că, anual, avem parte de nave - premiere în Portul Constanţa. Nici 2013 nu face excepţie! Printre premiere se numără şi „Costa Deliziosa”, care a poposit, ieri, în Dana 0 şi, la propriu, a umbrit Terminalul de Pasageri. „Costa Deliziosa” este cea mai mare navă care a ajuns vreodată în Portul Constanţa şi a adus 2.800 de turişti la bord. Lor li s-au adăugat şi cei 1.100 de membri ai echipajului, printre care se numără şi 22 de conaţionali, care au diferite funcţii pe nava de cinci stele. Poveştile lor sunt diferite, dar toţi sunt mulţumiţi de job-ul pe care l-au obţinut cu trudă. Printre românii care muncesc pe pasager este şi Valentin Neacşu, un tânăr din Bucureşti. El este tehnician şi are grijă de sunetele şi luminile din saloane şi din piscină. Navigă doar de doi ani şi spune că nu mai aparţine acestei ţări pentru că aproape toată familia sa este stabilită în Italia. „În România nu mai am decât o bunică, care stă departe şi nu am cum s-o vizitez. În rest, toată familia este în Italia. Este prima oară când mi se întâmplă să ajung în România, la bordul navei pe care lucrez”, spune tânărul. El mărturiseşte că, deşi este greu, îi place ceea ce face. „Se munceşte în fiecare zi pe contract de şase luni. Cel puţin şase zile din şapte. De la zece până la unsprezece ore. Totul depinde de tine. Dar sunt şi părţi frumoase. Ieri (joi - n.r.) eram la Istanbul, mâncam afară, astăzi sunt în Constanţa, mâine (astăzi - n.r.) sunt în Ucraina”, a mai spus Valentin.

„Costa Deliziosa” este o surată a „Costei Concordia”, pasagerul care, anul trecut, s-a scufundat în apele italiene. Agenţii de turism spun că nu este la fel de mare precum „Costa Concordia”, dar o întrece la capitolul dotări. „Costa Deliziosa” s-a întors de puţină vreme dintr-o croazieră în jurul lumii, ce a durat 100 de zile şi întâmplarea a făcut ca Portul Constanţa să fie inclus într-o croazieră de 13 zile, în nouă porturi de la Marea Mediterană şi Marea Neagră. Cei aproape 3.000 de pasageri care au urcat la bord beneficiază de condiţii de lux: restaurante, săli de teatru, cazino, piscine, săli de SPA, toate dotate la standarde moderne. Printre atracţiile navei de care pot beneficia turiştii de la bord se număr simulatorul de Formula 1 şi un teren de golf care permite turiştilor să se simtă ca pe... uscat.