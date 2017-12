„Costa Mediterranea” a revenit la Constanţa

Din nou s-a făcut umbră în Terminalul de Pasageri al Portului Constanţa. După doar două săptămâni, o altă „vedetă” a companiei Costa Cruises - „Costa Mediterranea” a poposit, ieri, fastuos în Dana 0 de Pasageri. Ea a adus la bord peste 2.500 de pasageri, mulţi americani şi italieni. Este pentru prima dată în 2013, dar ea a fost oaspete al Portului şi în 2012. Printre oaspeţii care au ajuns pe calea apei la Constanţa s-a numărat şi Ann Stevens originară din Londra. Ea s-a aflat pentru prima dată la Constanţa şi speră să descopere un oraş frumos. „Nu ştiu nimic despre România, dar am de gând să aflu pentru că voi participa la un tur de oraş. Am cunoscut o tânără din România care lucrează pe „Costa Mediterranea” şi este foarte amabilă”, a spus vârstnica care a ales să participe, alături de o bună prietenă, la o croazieră de 13 nopţi în mai multe porturi de la Marea Mediterană. Directorul Club Croaziere, Vlad Popescu, a declarat că, în total, în 2013 sunt programate şapte vizite ale navelor Costa. „Venirea acestor nave dă un semnal foarte important pentru dezvoltarea turismului de croazieră. De altfel, şi numărul total al pasagerilor care rezervă astfel de pachete este în creştere de la an la an. 2013 va avea un plus de cel puţin 15% de pasageri români care vor călători în croaziere, comparativ cu 2012. Totodată, 2013 este cel mai important an din punct de vedere al navelor de croazieră care vor sosi în Constanţa, deoarece în toamnă va sosi o alta navă de capacitate mare, MSC Musica aparţinând liniei MSC Cruises, iar opririle consecutive ale navei în Constanţa, în septembrie şi octombrie, vor permite efectuarea primelor îmbarcări şi debarcări de pasageri de croazieră la Constanța”, a declarat directorul Club Croaziere.