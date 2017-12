„Costa Mediterranea” acostează în premieră la Constanţa

Nava de pasageri „Costa Mediterranea”, sub pavilion Italia, ce aparţine companiei „Costa Crociere“, una dintre cele mai importante la nivel mondial, acostează astăzi pentru prima dată în Portul Constanţa. Potrivit reprezentanţilor firmei care se ocupă de agenturarea acestei nave, Idu Shipping & Services, Costa Mediterranea va ajunge în port ora 8.00 şi va rămâne până seara, la ora 19.00. Pasagerul are o capacitate de 8.600 de locuri, însă va avea la bord 2.140 de pasageri, la care se adaugă şi cei 840 de membri ai echipajului. Potrivit reprezentanţilor Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa, „Costa Crociere“ este una dintre cele mai importante firme de croazieră la nivel mondial şi, începând din acest an, va deveni client fidel al Portului Constanţa.