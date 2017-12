Costel aduce spectacolul „București”

Constantin Bojog este unul dintre cei mai simpatici actori datorită umorului său spontan și, totodată, unul dintre cei mai solicitați practicanți de stand-up comedy din țară. Pe litoral este o prezență constantă, însă el iubește Capitala atât de mult încât a denumit cel mai recent spectacol al său „București”. Costel va avea și la Constanța o tentativă de a contura umorul dâmbovițean actual printr-o reprezentație live programată miercuri, de la ora 21.00, la restaurantul Harlequin din Mamaia. Biletele se găsesc în vânzare la sediul localului, zilnic, între orele 11.00 - 22.00.

„Spectacolul „București“ este un tribut orașului în care a pornit și am pornit stand-up-ul în România, în care am luat bătaie în prima săptămână de facultate, unde m-am îndrăgostit, unde am făcut copii, unde joacă Steaua cu Foresta Fălticeni, unde traficul e haos, unde sunt parcagii, unde toată lumea e bărbat, unde sunt hipsteri cu vulpi la gât, unde un moldovean se simte ca acasă. E o colecție de personaje și situații amuzante, absurde de multe ori, dar care au un farmec aparte și care se regăsesc în viețile noastre de zi cu zi. Vă aștept să ne simțim minunat, eu pe scenă și voi pe scaun“, spune Costel despre noul său spectacol.

