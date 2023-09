Costin Curelea - noul selecţioner al echipei naţionale Under-20

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, joi, instalarea în funcţia de selecţioner al echipei naţionale Under-20 a fostului atacant Costin Curelea.

Naţionala U20 a rămas fără selecţioner în 25 iulie, când Daniel Pancu a preluat reprezentativa U21 a României.

"Sunt fericit şi emoţionat, este o experienţă nouă, inedită pentru mine. După ce am activat ca antrenor secund timp de 5 ani, am considerat că e momentul să fac acest pas. Am învăţat multe lucruri, marele avantaj este că am lucrat alături de un antrenor foarte valoros şi experimentat ca Dan Petrescu, lucru care cu siguranţă mă va ajuta mai departe în carieră. Mulţumesc directorului tehnic şi conducerii FRF pentru încredere", a spusCostin Curelea.