Costume din filme celebre, la licitaţie

Costume purtate în filmul „The Sound of Music / Sunetul muzicii”, un musical recompensat cu cinci premii Oscar în 1966, au fost vândute cu 1,3 milioane de dolari la o licitaţie organizată de casa Profiles in History weekendul trecut, la Los Angeles. Printre aceste costume s-a aflat şi acela purtat de personajul principal, Maria, interpretată de actriţa Julie Andrews. Pantalonii din piele purtaţi de copiii familiei Von Trapp în acest film au fost şi ei vânduţi în cadrul aceleiaşi licitaţii. Printre celelalte obiecte scoase la vânzare la aceeaşi licitaţie s-a numărat şi un tablou al fermei Tara din filmul „Gone with the Wind / Pe aripile vântului”. Tabloul, care a apărut în prima scenă a filmului, s-a vândut cu 270.000 de dolari. O cască de protecţie folosită în filmul „20.000 Leagues Under the Sea / 20.000 de leghe sub mări” a fost vândută cu 75.000 de dolari. Un costum purtat de James Gandolfini, interpretul personajului Tony Soprano, în scena finală din ultimul episod al serialului „The Sopranos / Clanul Soprano”, a fost achiziţionat cu 22.000 de dolari.