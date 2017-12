Costumele populare și rochiile inspirate din portul tradițional, căutate la final de 2016

Sute de costume populare și zeci de rochii elegante au fost vândute de meșterul popular Virginia Linul, pe final de an, iubitorilor de tradiții și costume populare din întreaga Românie dar și celor plecați în străinătate care poartă cu mândrie costumele populare peste hotare.

Cel mai cunoscut meșter popular din Bistrița-Năsăud, care confecționează de ani de zile costume populare lucrate manual, spune că anul 2016 a fost un an deosebit, în care lumea a conștientizat faptul că trebuie să se întoarcă la tradiții, fără de care ne-am pierde identitatea ca popor. “Nu vă puteți imagina bucuria pe care o simțim când vedem că din mâinile noastre iese un lucru de artă. Un lucru care poate fi transmis din generație în generație pentru că el nu iese de la modă. Nicăieri în lume nu există atâta măiestrie și atâta artă în costumul popular. Tehnicile de lucru care se regăsesc în costumul popular romanesc nu se găsesc nicăieri în lume și trebuie să ști să realizezi asemenea opere de artă” povestește meșterul care a învățat secretele costumului popular de la mama sa, Virginia Linul, care coase încă, la cei peste 80 de ani ai săi, costume populare.

În 2016 a vândut în întreaga țară sute de costume populare, românilor iubitori de tradiții care au ales să poarte în zile de sărbătoare, așa cum o veche tradiție a zonei spune, costume noi. “De sărbători lumea se îmbracă în costum popular și merge la colindat. La noi a rămas o veche tradiție, că de fiecare sărbătoare trebuie să ai haine noi. Anul acesta multă lume și-a dorit costume populare pe care să le îmbrace și și meargă la colindat pentru că altfel vestesc sărbătorile copiii când sunt îmbrăcați în costume populare. Tradițiile și costumul popular merg mână în mână – colinzi tradiționale românești, portul tradițional și mâncarea tradițională. Obiceiuri tradiționale românești nu se pot păstra fără costum popular românesc. Este o perioadă în care oamenii și-a dat seama că noi avem tradiții și avem costume populare cum nu există nicăieri în lume și trebuie doar să le îmbrăcăm, să le punem în valoare ca asta este identitatea noastră. Trebuie să-i învățăm pe copii să poarte costumul popular pentru că dacă noi nu-i învățăm și noi nu îi îmbrăcăm nu au de unde să știe. Noi trebuie să-i îmbrăcăm la fiecare sărbătoare mare ca ei să știe că așa se cinstește sărbătorile, îmbrăcați în costum popular” a spus Virginia Linul.

Cei care au trecut pragul atelierului Virginei Linul din Salva și-au achiziționat fie piese, fie costume populare întregi pentru diferite evenimente. Multe dintre costumele populare au plecat în străinătate, numeroși clienți fiind românii care lucrează de ani de zile peste hotare. “Sunt foarte mândră că anul acesta, mai mult ca niciodată, am avut comenzi foarte multe pentru costume populare. Și-au dat seama oamenii că trebuie să îmbrace costumul popular la sărbătoare, când merg la colindat. Nu am reușit să fac față cu comenzile anul acesta, dar facem costume și între sărbători și pentru Anul Nou și Bobotează. Am avut comenzi din toată țara, am făcut sute de costume populare pentru clienți din București, Constanța, Târgu Mureș Suceava Iași din toate părțile ale țării. Foarte mulți români români plecați în străinătate au venit și-au cumpărat costume populare. Pentru ei e foarte importantă tradiția și, nu și-o lasă... Merg dincolo și poartă costume populare cu mândrie dar și când vin, acasă de sărbători, se îmbracă în costum popular. Ei sunt un exemplu foarte bun pentru noi că nu-și lasă tradiția oriunde ar fi în lume” mai spune Virginia Linul.

Nici doamnele cu cele mai pretențioase gusturi nu au fost dezamăgite dacă au trecut pragul atelierului din Salva. Rochiile din catifea, extrem de elegante, cusute cu mărgele sau brodate manual, inspirate din portul tradițional sunt la mare căutare. “De Crăciun majoritatea au preferat să își achiziționeze costume populare întregi sau piese din aceste costume populare, pentru ca la biserică sau la colindat să fie îmbrăcați așa cum tradiția românilor o spune, în costume populare. De Revelion doamnele preferă rochii elegante, lungi până în pământ sau scurte, din catifea, cusute manual cu mărgele și brodate cu flori inspirate din portul tradițional, rochii care nu se demodează niciodată. În LinIA Tradițională sunt haine moderne cu inspirație tradițională. Pe o rochiță modernă avem cusute elemente din costumul nostru, de pe Valea Someșului. Nu există undeva în lume să mergi și să nu arate bine o floare lucrată manual. Rochițele au toate florile câmpului care se regăsesc și pe costumul popular. Nu se poate să nu fi deosebită cu o rochiță cusută manual, cu motive florale sau cu mărgele. La noi este specifică cusătura cu mărgele care dă o ținută elegantă și distinsă, deosebită doamnei care o poartă” explică meșterul popular.

Un costum popular complet costă de la 1000 de lei și poate ajunge până la câteva zeci de mii de lei în funcție de complexitatea modelului, de numărul pieselor pe care acesta îl conține dar și de modalitatea în care cei care își doresc costumele populare preferă să fie cusute cu ață sau cu mărgele. Rochiile de Revelion pornesc de la 600 de lei și pot depăși 2.000 de lei în funcție de preferințe. Paltoanele, cusute manual, de inspirație tradițională vin și ele să întregească ținuta moderno-tradițională a celor care vor de Anul Nou o ținută spectaculoasă.