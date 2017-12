Costumul crem purtat de Obama stârneşte vâlvă pe reţelele de socializare

Barack Obama a vorbit despre criza din Ucraina, despre conflictele din Siria şi Irak, dar costumul de culoarea nisipului pe care l-a purtat este cel care a devenit "vedeta" pe reţelele de socializare, după conferinţa pe care preşedintele american a susţinut-o joi. Costumul deschis la culoare, în tonuri de crem, a lăsat impresia că Barack Obama - care se îmbracă de obicei sobru - "plutea" în haină, probabil din cauza umerilor falşi un pic prea generoşi. Printre "perlele" produse pe Twitter de această apariţie, jurnalistul politic Molly Ball a transformat "The Audacity of Hope" (Îndrăzneala de a spera), titlul unei cărţi a preşedintelui american, în "The Audacity of Taupe (gri-maroniu)". Mai direct, Nick Confessore, un jurnalist de la The New York Times (NYT), a scris "Yes, we tan" (Da, ne bronzăm), o trimitere la celebrul slogan "Yes, we can" (Da, putem), mottoul primei campanii prezidenţiiale a lui Barack Obama, în 2008. Unii utilizatori de Twitter au salutat "curajul" preşedintelui american. Însă Jared Keller, a cărui atenţie a fost atrasă de tăietura demodată a hainei, a scris, pe un ton sarcastic, "preşedintele Obama a venit să vă vândă o asigurare împotriva tornadelor". Cazul aproape că a eclipsat teme foarte grave abordate în această conferinţă de presă, de la intervenţia rusă în Ucraina şi situaţia economiei americane şi până la situaţia din Siria. Totuşi, Barack Obama, care poartă în general costume închise la culoare, a mai purtat un costum crem, la o ieşire de Paşti, anul acesta. Casa Albă nu a făcut niciun comentariu, iar preşedintele îşi face prea puţine griji despre opinia publică atunci când este vorba despre obiceiurile sale vestimentare.