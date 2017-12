Costurile de reabilitare, mari cât biserica

Biserica, în mediul rural, este una dintre clădirile-cheie ale comunităţii. Până şi cei mai puţin trecuţi pe la biserică ajung în acest loc, luând parte la riturile de trecere. Aşa se explică faptul că lăcaşele de cult, vechi, de pretutindeni, intră în atenţia autorităţilor locale, pentru a fi reabilitate. Inclusiv a celor din Cerchezu, care se laudă cu biserici vechi de un secol. Edificiile din Cerchezu şi Viroaga au fost construite în perioada 1902-1915 şi au beneficiat, în timp, de lucrări de întreţinere, dar hibele renovărilor au ieşit la iveală odată cu trecerea timpului şi Primăria trebuie să cheltuiască alţi bani pentru a remedia situaţia.

REABILITĂRI COSTISITOARE Primarul din Cerchezu, Ion Constantinescu, spune că lăcaşele de cult s-au degradat din cauza intemperiilor şi erorilor... umane. „În ambele clădiri a plouat, cu toate că acoperişurile au fost schimbate, în trecut, dar nu au mai fost făcute streşini, iar în urma ploilor, apa s-a infiltrat şi a afectat tencuiala. În urmă cu cinci ani, ne-am apucat să refacem biserica din Cerchezu, pe care am tencuit-o şi i-am pus acoperiş nou, cu streaşină, i-am refăcut cupolele... Doar interiorul şi aleile au mai rămas de făcut. Într-o situaţie mai dificilă se regăsea biserica din Viroaga, pe care ne-am apucat s-o renovăm acum un an, pentru că picura înăuntru. Am schimbat o parte din acoperiş, pentru a rezolva problema, şi am refăcut interiorul. Mai avem de făcut exteriorul. Oamenii pot veni acum să se roage”, a declarat edilul. Constantinescu susţine că reabilitarea bisericii va mai dura, având în vedere că refacerea picturilor costă mult şi, din bugetul local, lucrările cu greu pot fi suportate. Potrivit spuselor primarului, reparaţiile executate la ambele lăcaşe de cult au costat 950.000 de lei, bani plătiţi din bugetul local, cu sprijinul administraţiei locale şi al unor sponsori. „Ne dorim să terminăm lucrările începute, dar vor mai dura cel puţin doi ani, pentru că bugetul nu ne permite să ne „mişcăm” mai repede, având în vedere că bugetul anual consolidat este de 400.000 de lei. Practic, rotunjind suma investită, până acum, costurile au depăşit cu aproape 600.000 lei bugetul nostru anual. Totuşi, ne bucurăm că am reuşit să facem tot ce era mai important”, a conchis Ion Constantinescu.