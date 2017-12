Coșuri de gunoi „anti-vandali“ pe bulevardele Constanței

Din cauza hoților și vandalilor, în ultimii ani au dispărut aproape toate coșurile de gunoi din Constanța. Iar atunci când au fost înlocuite, anumite elemente au lovit din nou, la propriu, distrugându-le ori furându-le. De aceea, Primăria Constanța a început să înlocuiască vechile coșuri din material plastic cu unele metalice. Reprezentanții autorităților locale spun că acestea sunt mult mai rezistente și greu de furat, chiar dacă viața ne-a învățat să nu ne îndoim niciodată de creativitatea celor care nu se pot abține să nu fure orice poate fi reciclat în centrele de colectare a fierului vechi. O problemă este reprezentată, totuși, de coșurile de gunoi montate pe aleile din parcuri, care încurcă puțin circulația. Primăria ne promite că se vor găsi soluții și pentru acest inconvenient.

Poate că vi s-a întâmplat de multe ori, atunci când mergeți pe stradă prin Constanța, să nu găsiți un coș de gunoi pe o rază de câteva sute de metri, chiar și pe cele mai circulate bulevarde din oraș sau în parcuri. Într-un municipiu care atrage anual mii de turiști, așa ceva este inadmisibil. Din cauza vandalilor și a hoților, în ultimii ani au dispărut sau au fost distruse aproape toate coșurile de gunoi din oraș. Pentru a nu fi nevoiți să lăsăm deșeurile pe stradă sau să le depozităm în propriile buzunare, Primăria Constanța a început, anul acesta, să monteze noi coșuri de gunoi.

METAL ÎN LOC DE PLASTIC

Deocamdată, primele asemenea obiecte au fost asamblate pe principalele artere rutiere din municipiu, urmând ca, până la sfârșitul anului, să fie amplasate și pe străzile mai puțin circulate. „Coșurile vechi, din PVC (policlorură de vinil, material plastic, n.r.), vor fi înlocuite complet cu unele metalice, mult mai rezistente. De altfel, noi am avut în vedere acest aspect atunci când am ales modelul nou”, a declarat șeful Serviciului de Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție și Deratizare din cadrul Primăriei Constanța, Cristina Itoafă. Oricât de rezistente ar fi coșurile, nu putem nega faptul că există riscul real ca ele să dispară după o vreme, dat fiind faptul că sunt fabricate din metal, iar Constanța nu duce lipsă de persoane care nu se pot abține să nu fure orice se poate vinde centrelor de colectare a fierului vechi. În această privință, reprezentanții autorităților locale ne-au asigurat că noile coșuri sunt foarte greu de furat, mai ales de când a fost suplimentată paza în intersecțiile constănțene. Însă numai timpul va dovedi dacă autoritatea locală are dreptate.

NE VOM ÎMPIEDICA DE COȘURILE NOI, PE ALEILE DIN PARCURI?

Dacă, în privința coșurilor de gunoi de pe străzi, situația e lămurită, în legătură cu cele aflate în parcuri există, totuși, o problemă. Asta pentru că, cel puțin în Parcul Tăbăcărie, coșurile sunt montate fix pe marginea aleilor, punând unele dificultăți celor care se plimbă în zonă. Poate acum nu sunt mari probleme, din moment ce condițiile meteo îi țin pe oameni departe de locurile neacoperite. Dar în plin sezon estival, când Parcul Tăbăcărie va fi animat de oameni care se plimbă, merg pe biciclete sau cu minicarul, copii care se joacă și bătrâni care ies să ia o gură de aer, ne e greu să credem că nu se va împiedica nimeni de coșurile de pe marginea aleilor. În legătură cu această situație, Cristina Itoafă ne-a declarat că modelul de coș ales pentru parcuri nu permite montarea direct pe pământ, ci numai pe suprafețe tari, precum cimentul sau asfaltul. „Din păcate, nu aveam cum să le punem pe pământ, dar le-am asamblat cât mai aproape de marginea aleilor. Credem că nu vor încurca prea mult. Avem în vedere ca, pentru următoarele coșuri, să amenajăm mici casete din ciment lângă alei și poate le vom muta și pe cele montate deja”, a mai spus Itoafă. Deși coșurile din parcuri sunt prinse pe asfalt cu șuruburi, ceea ce le-ar face mai ușor de dezasamblat, șeful Serviciului de Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție și Deratizare ne-a explicat că, și în acest caz, riscul de furturi este redus. „Sunt foarte bine prinse, așa că nu sunt ușor de luat. În plus, există pază și în parcuri, așa că hoții au slabe șanse de izbândă”, a explicat Cristina Itoafă. Rămâne de văzut și în acest caz cât vor rezista coșurile în parcuri.

Citește și:

Peste 5.000 de copaci au fost plantați în Constanța, în ultima lună

Au revenit palmierii la intrare în Mamaia