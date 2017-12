Cotă unică de 20% şi TVA de 25%!

BÂLBÂIELI. Deşi ministrul Finanţelor, Sebastian Vlădescu, a dat asigurări, la sfârşitul săptămânii trecute, că Taxa pe Valoare Adăugată (TVA) nu va fi majorată, surse guvernamentale au declarat ieri că Fondul Monetar Internaţional (FMI) doreşte adoptarea acestei măsuri: „FMI s-a arătat inflexibil în discuţiile cu Guvernul din zilele acestea şi a cerut majorarea cotei unice la 20% şi a TVA la 25%”. Pe de altă parte, Vlădescu a declarat că „Guvernul şi misiunea FMI discută mai multe variante, inclusiv posibile majorări de taxe, dar că nu există o propunere privind creşterea TVA la 25%”. Ministrul a reiterat, ieri, că Guvernul încearcă să nu modifice nivelul actual al taxelor, precizând că Executivul are mai multe variante pentru negocierile cu FMI, dar care nu corespund cu cele vehiculate în ultima vreme în presă. „Sunt tot felul de variante. Aud şi eu de la televizor. Avem şi noi variantele noastre, care nu corespund cu ce se vede la televizor. (...) Am spus că încercăm să nu modificăm taxele”, a afirmat Vlădescu. Orice modificare în plus a taxelor în România ar înseamna sinucidere curată. Pe lângă scumpirea în lanţ a tuturor produselor şi serviciilor, mărirea taxelor ar avea efecte negative şi asupra ratei inflaţiei. Dacă, în prezent, un kilogram de brânză costă, fără TVA, 10 lei şi se vinde cu 11,9 lei, în cazul majorării TVA la 25%, acesta ar putea costa 12,5 lei. Diferenţa este de 0,6 lei în acest caz însă, toate aceste diferenţe adunate afectează serios veniturile populaţiei. În cazul unei maşini de 20.000 de euro, care, cu TVA, costă 23.800, creşterea TVA la 25% înseamnă echivalentul în lei a 1.200 de euro plătiţi în plus de cumpărător.

ÎNTREPRINZĂTORII SUNT ŞOCAŢI. Reprezentanţii Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (PIMM) Constanţa consideră că majoararea taxelor nu va ajuta economia să se relanseze, ci, din contră, va înrăutăţi situaţia. „După părerea mea, această măsură dovedeşte incompetenţa acestui Guvern, care, neştiind să ia alte măsuri în materie economică, apelează la cea mai păcătoasă formulă: majorarea impozitelor. Aceast lucru va genera două efecte majore, unul mai pervers decât celălalt. În primul rând, rata mortalităţii economice în mediul de afaceri va creşte exponenţial în perioada următoare, iar în al doilea rând, vom constata o inhibare puternică a spiritului antreprenorial în următorii ani, ceea ce va avea ca rezultate deprecierea mediului concurenţial”, a declarat vicepreşedintele PIMM Constanţa, Gabi Radu. Nici la nivelul întreprinzătorilor locali nu se găseşte vreo urmă de optimism. „Creşterea cotei de impozitare nu va avea ca efect creşterea veniturilor bugetare pentru că, odată cu decimarea IMM-urilor, va duce la scăderea bazei de impozitare. În acelaşi timp, majorarea TVA va duce în continuare la descurajarea consumului, care şi aşa este foarte redus. În momentul de faţă, mulţi întreprinzători au ajuns la concluzia că este nerentabil să desfăşoare activităţi economice în România şi îşi înfiinţează firme în Bulgaria sau în alte ţări europene. În opinia mea, Guvernul ar face bine să se mai uite odată în curtea proprie şi să vadă cum să-şi reducă propriile cheltuieli, pentru că noi nu mai avem de unde...”, a spus directorul unei societăţi comerciale constănţene, Cristina Drăghici.

IULIE SAU IANUARIE. Aseară, surse din Ministerul Finanţelor susţineau că TVA-ul se va majora la 22%, începând cu 1 iulie 2010, o altă variantă vehiculând şi data de 1 ianuarie 2011. Din tot haosul de ieri, ministrul Vlădescu e de acord, şi el, cu un singur lucru: „Există mai multe variante!”. No comment!