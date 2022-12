Cotaţia barilului de ţiţei a scăzut joi, pentru a doua zi consecutiv, în contextul în care Uniunea Europeană analizează un plafon de preţ mai mare decât se aştepta pentru petrolul rusesc şi de asemenea se înmulţesc semnalele care arată spre apariţia unor provocări la adresa cererii, transmite Bloomberg.



La bursa de la Londra, cotaţia ţiţeiului Brent cu livrare în luna ianuarie era în scădere cu 1,5%, până la 84,15 dolari per baril, în timp ce la bursa de la New York, cotaţia ţiţeiului West Texas Intermediate a scăzut cu 1,2% până la 77,04 dolari pe baril, iar volumul tranzacţiilor este aşteptat să fie unul redus având în vedere că pe 24 noiembrie se sărbătoreşte Ziua Recunoştinţei în SUA.



Diplomaţii UE sunt blocaţi în negocieri cu privire la cât de strict ar trebui să fie viitorul mecanism vizând ţiţeiul rusesc, după ce au discutat o plafonare a exporturilor maritime de petrol rusesc undeva între 65 şi 70 de dolari per baril. Există unele diferenţe de opinie între statele membre, în condiţiile în care Polonia consideră că un plafon de 65 de dolari este mult prea îngăduitor pentru Moscova iar Grecia nu vrea să coboare sub 70 de dolari.



Analiştii de la Goldman Sachs Group Inc. sunt de părere că un plafon de preţ mai mare ar reduce riscul unor represalii din partea Moscovei dar totodată şi-au exprimat unele îndoieli că mecanismul ar putea fi pus în aplicare.



În paralel, se înmulţesc semnalele venite din partea primelor două economii mondiale care ameninţă cererea de energie. În SUA, economiştii de la Rezerva Federală i-au informat pe decidenţi că şansele pentru o recesiune în 2023 au crescut până la aproape 50%, odată cu majorarea dobânzilor. În China, oficialii continuă cu eforturile agresive destinate opririi răspândirii Covid-19, ordonând carantine şi restricţii de deplasare după ce numărul cazurilor zilnice de infecţie a ajuns la aproape 30.000.