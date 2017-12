Premierul Victor Ponta a anunşat că va propune pentru anul viitor un proiect de buget cu cote diferenţiate de impozitare pentru veniturile persoanelor fizice, de 8%, 12% şi 16%. „Viziunea fiscal-bugetară şi economică a USL va fi inclusă în proiectul de buget pe care îl prezentăm Parlamentului în septembrie sau cel mai târziu în octombrie, pentru a intra în vigoare de la 1 ianuarie 2013. Acolo vom implementa cele mai importante măsuri ale viziunii noastre, referitoare la cele trei cote diferenţiate, de 8%, 12% şi 16%, referitoare la TVA-ul diferenţiată pentru produsele agricole şi la intenţia noastră extrem de serioasă de a reduce contribuţiile de asigurări sociale. Acum am preluat un buget din mers, iar delegaţia FMI era la Bucureşti şi nu ne-am dorit să plece fără o scrisoare de intenţie\", a declarat Ponta. El a confimat şi că \"nu umblăm la taxe şi la impozite în acest an, pentru că avem un buget, suntem la jumătatea anului şi ar fi destul de greu să schimbăm din mers\". \"În mod sigur însă, pentru bugetul pe 2013, care va cuprinde noua viziune a USL şi care sper că va fi confirmată prin votul de la alegerile parlamentare, vor exista schimbări fundamentale, atât referitoare la TVA-ul diferenţiat, contribuţii de asigurări sociale, asta însă în 2013\", a adăugat Victor Ponta. Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a declarat în această săptămână că, începând cu anul viitor, vor fi aplicate cote mai mici de impozitare în cazul salariilor sub 1.600 de lei. “Cota unică de 16% se menţine, dar pentru că avem categorii defavorizate şi pentru că salariul minim, din punctul meu de vedere şi din noile concepţii ale Uniunii Europene, nu creşte suficient de mult, trebuie protejate aceste categorii care, mai ales prin contracte pe perioadă determinată, nu vor depăşi salariul minim pe economie”, a declarat Mariana Câmpeanu.