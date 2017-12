Cotele producătorilor participanţi la „Rabla”, în funcţie de vînzări

Programul „Rabla” continuă şi în acest an. Pentru a duce la bun sfîrşit acţiunea de înlocuire a maşinilor mai vechi de 10 ani, autorităţile au prevăzut trei etape pe tot parcursul lui 2009. „Săptămîna viitoare voi avea o discuţie finală cu producătorii şi distribuitorii de maşini, iar apoi programul Rabla va fi demarat. Deoarece sînt 60.000 de maşini care pot fi înlocuite în acest an, am decis că programul se va derula în trei etape, cu cîte 20.000 de autoturisme pentru fiecare\", a declarat ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi. El a adăugat că nu vor mai fi acordate „cote anuale” ci, după prima etapă, care va începe pe la mijlocul lunii februarie, Ministerul Mediului va face o evaluare a rezultatelor şi repartizările se vor face cu precădere către firmele participante la programul „Rabla” care vor avea cele mai mari vînzări. La sfîrşitul lunii trecute, Guvernul Boc a anunţat că prima pentru casarea unei maşini funcţionale mai vechi de 10 ani creşte la 3.800 de lei, iar suma totală alocată pentru realizarea programului în 2009 va fi de 228 milioane de lei. În 2008, Executivul a dat 91,4 milioane lei prin programul „Rabla”, reprezentînd 76% din fondurile alocate pentru 2008. Anul trecut, Guvernul alocase bani pentru scoaterea din circulaţie a 40.000 de autovehicule mai vechi de 12 ani, după ce, în 2007, norma a fost de aproape 16.500 de maşini. În 2008, românii au cumpărat 8.813 maşini Dacia prin programul „Rabla”, din cele 9.692 cîte fuseseră repartizate. Potrivit datelor Administraţiei Fondului de Mediu, românii au mai fost interesaţi să-şi schimbe maşinile cu autoturisme Skoda, Seat, Audi, Volkswagen - 4.489, Opel şi Chevrolet - 4.111, Renault şi Nissan - 3.300, Hyundai - 1.821 şi Fiat - 1.743. Singurele firme care au reuşit să distribuie în 2008 toate maşinile repartizate prin programul de înlocuire a parcului auto vechi au fost cele care au vîndut autoturisme Daewoo - 1.946, Kia - 561, Mitsubishi - 108, Suzuki - 39, Seat - 27, Volkswagen - 22, Subaru - 2 şi Honda - 1.