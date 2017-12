Coteţ cu mansardă marca Hînsă

Ilegalităţile fostului primar liberal al oraşului Cernavodă, Gheorghe Hînsă, continuă să iasă la iveală ba, mai mult, în prezent, în calitate de consilier local, încearcă să continue seria acestora apelînd la tot felul de tertipuri. Se pare că, pentru fostul primar, interesul patrimonial contează mai mult decît încălcarea flagrantă a legii. Iar un exemplu în acest sens este dat de către un consilier local şi actualul primar al Cernavodei, care semnalează că Hînsă doreşte să construiască ilegal cîteva clădiri. “În perioada 1996 - 2000, fostul primar a cumpărat în extravilanul localităţii un teren unde a ridicat o construcţie despre care a spus că este magazie de scule atunci cînd a fost întrebat care este destinaţia clădirii“, a declarat consilierul local Dumitru Chivu. Construcţia despre care Hînsă a spus că este “magazie de scule“ arată însă ca o casă de locuit, o adevărată vilă, cu parter plus un nivel, cu flori la mansardă, geamuri termopan, iar în spate, cu o piscină, conform spuselor consilierului. Chivu a mai spus că, în 2000, cînd a fost ales primar, Hînsă a mutat hotarul localităţii, dar nu a prins şi construcţia sa în intravilan, astfel că această “magazie“ se află în continuare la limita de hotar a oraşului Cernavodă. Se pare însă că acea magazie nu era suficientă pentru fostul primar aşa că, în şedinţa de luni a Consiliului Local (CL) Cernavodă, Hînsă a venit cu un proiect de hotărîre prin care le cerea acordul colegilor săi consilieri să îşi mai construiască pe lîngă acea “magazie” încă şase anexe gospodăreşti pentru exploataţii agricole, a căror destinaţie ar urma să fie de adăpost pentru animale. “Mi s-a părut bizar atunci cînd am văzut că vrea să construiască şase anexe şi apoi am văzut proiectul de hotărîre. Acestea au parter plus mansardă. Oare urmează să îşi cazeze purceii la mansardă? Nu aş fi putut semna o autorizaţie de construcţie pentru un asemenea proiect“, a declarat primarul Cernavodei, Mariana Mircea. Cu toate că atunci cînd s-a pus în discuţie proiectul său, Hînsă a afirmat că se va abţine de la comentarii, avînd în vedere că este în interesul său patrimonial, fostul edil, cînd a văzut că există posibilitatea ca proiectul să fie respins, a ţinut o adevărată pledoarie despre ceea ce intenţionează el să facă. “A încercat să ne spună că a obţinut fonduri europene pentru aceste construcţii şi că din cauza noastră este posibil să piardă finanţarea. A încercat în toate formele să ne impresioneze“, a mai spus Mariana Mircea. Proiectul a fost respins de consilierii locali, care şi-au pus aceleaşi semne de întrebare. Primarul a mai spus că i-a propus lui Hînsă să se pună de acord în aprobarea Planului Urbanistic General (PUG) al localităţii, pentru ca, mai apoi, să poată “intra şi el în legalitate, fără a mai apela la subterfugii“. “După aprobarea PUG-ului intenţionăm să extindem intravilanul localităţii, moment în care construcţia şi terenul fostului primar ar fi cuprinse în intravilan. Atunci va putea intra în legalitate, fără a mai face casă cu mansardă pentru animale“, a spus Mariana Mircea. Mai mult, ea a spus că în cazul în care va demara lucrările la construcţiile pe care şi le propune, Hînsă va fi amendat. Cu toate că apelează la tot felul de tertipuri pentru a-şi vedea realizat propriul interes, Hînsă nu încetează să dea lecţii de moralitate în şedinţele de CL. “Ne învaţă ce şi cum trebuie să facem, cum să protejăm interesul cetăţenilor, însă tocmai el este cel care se foloseşte de ilegalităţi şi apelează la ele de fiecare dată cînd are ocazia în interesul său“, a mai spus edilul din Cernavodă. Această ilegalitate a fostului primar din Cernavodă nu este singura sesizată de actuala administraţie, pe tot parcursul celor opt ani de mandat Hînsă avînd grijă să îşi protejeze interesele proprii mai mult decît pe cele ale locuitorilor din Cernavodă. Am încercat să aflăm un punct de vedere şi de la fostul primar al oraşului, însă acesta a fost de negăsit.