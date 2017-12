Courteney Cox nu vrea să audă de bătrâneţe

Actriţa Courteney Cox, care a cunoscut consacrarea cu rolul din serialul „Friends / Prietenii tăi”, se numără printre vedetele de la Hollywood care nu îşi arată vârsta, deşi se apropie de 50 de ani. Actriţa dezvăluie însă că face eforturi pentru a se menţine tânără. Vedeta serialului „The Cougar Town”, în vârstă de 48 de ani, a declarat, într-un interviu acordat revistei „New You”, că este dispusă să facă orice pentru a-şi ascunde vârsta. „Cea mai mare temere a mea este că trecerea timpului ne afectează foarte repede. Este ca şi cum te culci tânăr şi te trezeşti schimbat. Acum eşti tânăr şi plin de speranţe şi în clipa următoare se întâmplă”, a declarat Courteney Cox, care apare pe coperta revistei americane.

Vedeta a precizat că are încredere în tratamentele de întinerire pe bază de laser, pe care le-a folosit în ultimii ani. „Sunt dispusă să facă orice pentru a amâna inevitabilul. Cred mult în tratamentele cu laser. Consider că acestea reprezintă viitorul. Am optat pentru Ulthera, care ajută la producerea de colagen şi acum voi apela la Fraxel, care mă va ajuta să scap de petele maro de pe braţe, piept şi faţă”, dezvăluie Courteney Cocs. Actriţa mai spune că acceptă însă faptul că procesul de îmbătrânire este unul normal: „Există atât de mulţi oameni frumoşi şi toţi suntem extrem de presaţi, însă fostul meu soţ mi-a spus: Cu toţii îmbătrânim şi trebuie să o facem cât mai graţios. Cu cât acceptăm mai repede asta, cu atât viaţa este mai uşoară”. Courteney Cox s-a despărţit de soţul ei, David Arquette, în anul 2010, existând zvonuri privind o relaţie cu partenerul ei din serialul „The Cougar Town”, Josh Hopkins.