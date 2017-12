Courtney Love debutează în lumea modei

Cântăreaţa americană Courtney Love pare să fi întors spatele vieţii agitate de consumator de droguri. Vedeta are şi o droaie de planuri. Va lansa o nouă colecţie vestimentară, prezentând ţinute excentrice, sub titlul ”Never the Bride”. Cântăreaţa în vârstă de 48 de ani a debutat în lumea modei cu o colecţie de haine vintage modificate. Modelele semnate de văduva lui Kurt Cobain sunt mai îndrăzneţe ca oricând, după cum o arată fotografiile publicate pe contul său de Twitter. Colecţia ”Never the Bride” prezintă costume androgine, lenjerie neagră şi bluze şi rochii de tip baby doll. Inspirate mai ales din epoca victoriană, obiectele care fac parte din colecţie au semnătura designerului. Astfel, potrivit lui Courtney Love, în interiorul tivului rochiilor este scris cuvântul care desemnează, în limba engleză, organul sexual feminin. Cântăreaţa a spus că va lansa noua colecţie în luna decembrie şi-a descris colecţia astfel: ”Astea sunt lucrurile pe care le-aş purta dacă aş fi îndeajuns de tânără să nu arăt ca Bette Davis în ”What Ever Happened to Baby Jane / Ce s-a întâmplat cu Baby Jane””.

Cântăreaţa are de gând să facă şi un film despre Kurt Cobain, liderul trupei Nirvana şi fostul său soţ, care s-a sinucis în 1994. Informaţia a fost făcută publică de Sam Lufti, fostul manager al lui Britney Spears, la un tribunal din Los Angeles, în timpul audierilor în procesul pe care acesta i l-a intentat autoarei hitului ”Toxic”. Sam Lufti susţine că ar fi manager al lui Courtney Love şi că ar lucra împreună la un film sau un musical inspirat din viaţa fostului lider al trupei Nirvana. O sursă apropiată cântăreţei a confirmat, oarecum, informaţiile: ”Este visul ei să spună partea ei de poveste. Cu toate acestea, nu a fost făcut nimic concret în acest sens”.