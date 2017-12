Covaci și Moni Bordeianu și-au programat concert la mare

În urma numeroaselor solicitări venite din partea fanilor, numărul concertelor din turneul „Vremuri - Remember the '60s” by Nicu Covaci și Moni Bordeianu s-a dublat față de cel prevăzut inițial. Astfel, fondatorul trupei Phoenix, Nicu Covaci, va ajunge cu acest original turneu de primăvară în 16 orașe, printre care și Constanța. Turneul debutează pe 28 februarie, la Oradea, iar la Constanța ajunge pe 14 martie, când artiștii vor concerta în clubul Phoenix, de la ora 21.30.

Anul 2014 a însemnat pentru formația Phoenix o întinerire a componenței și a spiritului, o activitate bogată și continuă, care a culminat cu lansarea albumului „Vino, Țepeș!”, în luna decembrie. În paralel cu proiectele Phoenix pentru anul 2015, Nicu Covaci, alături de Moni Bordeianu, prezintă acest turneu național în primăvară. Alături de Moni Bordeianu și de Nicu Covaci vor urca pe scenă Dzidek Marcinkiewicz (keyboard, bass) și Roxana Zanga (tobe), iar evenimentele se vor desfășura în locații care permit o atmosferă de apropiere și de comunicare, precum și o participare activă din partea publicului.

„Vremuri - Remember the 60s” este un concept care include înfățișarea celor doi co-fondatori Phoenix într-o ipostază rar întâlnită în decursul carierelor artistice, atât în ceea ce privește repertoriul, cât și din punctul de vedere al modalității de prezentare. În anii '60 s-au pus bazele formației Phoenix, pe atunci Sfinții, revoluționând nu numai ideea evenimentelor live în Timișoara epocii, ci și cifrele obișnuite în materia vânzărilor de albume la nivel național. Ceea ce avea să devină, ulterior, formația-mit a muzicii românești a debutat cu un repertoriu străin, neobișnuit vremurilor. În concertele turneului „Vremuri”, Moni Bordeianu se întoarce în fața publicului împreună cu The Beatles, Rolling Stones, The Doors, Kinks, Byrds, Yes, precum și cu perioada Phoenix care l-a consacrat.