Cozi interminabile la Administraţia Finanţelor Publice

Sute de contribuabili s-au înghesuit, vineri, la Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Constanţa (AFP), pentru a depune formularele de deconturi aferente semestrului doi de activitate. Data limită pentru depunerea acestora este 25 iulie, astfel că în faţa sediului instituţiei de pe bulevardul Mamaia se formase, încă de dimineaţă, o coadă de peste o sută de persoane. Majoritatea contribuabililor care stăteau ieri la coadă au motivat întîrzierea prin lipsa timpului, iar alţii au dat vina pe managerii firmei. „Nu am avut cum să ajung din timp, întrucît patronul mi-a adus tîrziu documentele. În aceste condiţii nu aveam ce să fac, aşa că am lăsat totul pe ultima sută de metri”, a afirmat Clemensa Pîrlog. Potrivit şefului Serviciului Gestionare Registru Contribuabili Dosare Fiscale, Declaraţii Fiscale şi Bilanţuri Persoane Juridice din cadrul AFP Constanţa, Mariana Fucea, în ultimele două zile au fost înregistrate sute de declaraţii fiscale. „Pînă în prezent, doar 50% din contribuabilii care aveau obligaţia depunerii declaraţiilor s-au conformat, dintre care 30% le-au depus în ultimele două zile. Regretăm că în condiţiile meteo de afară lumea trebuie să stea la coadă, însă aşa se întîmplă cînd se lasă totul pe ultima sută de metri”, a explicat Mariana Fucea. Pentru ca toate persoanele care stăteau la coadă să poată ajunge la ghişee, conducerea administraţiei a luat o serie de măsuri, printre care s-a numărat prelungirea programului de lucru pînă la ultimul client. De asemenea, o parte din anagajaţi au fost realocaţi, pentru cîteva zile, pentru a putea primi, la rîndul lor, documentele fiscale de la agenţii economici. „Numărul ghişeelor a fost triplat în ultimele zile şi, cu toate acestea, tot nu facem faţă”, a subliniat Fucea. Deşi repezentanţii fiscului recomandă contribuabililor să evite disconfortul de a pierde ore în şir la cozi şi să depună documentaţia electronic sau prin poştă, agenţii economici susţin că aceste modalităţi nu sînt atît de sigure ca atunci cînd se prezintă la ghişeu. „Nu am siguranţa că documentele trimise pe cale electronică sau prin poştă vor ajunge în baza de date a Fiscului, aşa că prefer să le depun la ghişeu. Este mai sigur”, a spus Anca Muşat. Conform Codului de Procedură fiscală, declaraţiile fiscale se mai pot depune la poştă prin scrisoare recomandată, urmînd să fie direcţionate către organul fiscal. Un alt mijloc de depunere este folosirea sistemelor de transmitere la distanţă, respectiv on-line. Pentru a putea transmite declaraţiile on-line, firmele trebuie să solicite obţinerea unui certificat digital, care este valabil timp de un an. Data depunerii declaraţiei fiscale este data depunerii la poştă. În situaţia în care declaraţia fiscală se depune on-line, data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia pe pagina de internet a organului fiscal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaraţiei. Întrucît 25 iulie a picat într-o zi de sîmbătă, conform Codului fiscal, termenul limită de depunere a declaraţiilor a fost prelungit pînă luni, 27 iulie, astfel că agenţii economici mai au la dispoziţie doar o zi pentru a se conforma legislaţiei.