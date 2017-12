Cozi și aglomerație în cămine!

Orașul Constanța a fost aglomerat încă de la primele ore ale zilei de tineri cu bagaje, rucsace și trolere doldora cu haine, oale, uscătoare de rufe și de vase și alte obiecte necesare traiului de zi cu zi. Începutul de an universitar a atras mii de studenți din toată țara, veniți pregătiți pentru a se caza în oraș, fie în camerele de cămin ale universităților, fie în chirie. Ieri dimineață, sute de studenți ai Universității ”Ovidius” din Constanța (UOC) au așteptat încă de la primele ore în fața căminelor din Faleză Nord și din bulevardul Mamaia nr. 124 să își facă actele necesare pentru cazare și să își ia în primire camerele de cămin. Deși inițial reprezentanții universității au spus că vor afișa listele finale cu tinerii căminiști în cursul nopții trecute și că programul de cazare va începe de la ora 9.00, clasamentele au fost făcute publice ieri, abia în jurul orei 10.00, așa că tinerii au avut de așteptat cel puțin o oră până să înceapă efectiv cazările. ”Am venit de la 8.30, pentru că știam că va fi aglomerat fiind prima zi de cazare, dar nu mă așteptam să avem așa mult de așteptat. Durează destul de mult procesul de cazare și nu doar afară e aglomerat, ci și în cămin, până la biroul administratorului”, a spus o tânără care aștepta să se cazeze la căminul C1, din b-dul Mamaia nr. 124. Nici în Faleză Nord situația nu era diferită: câteva zeci de studenți așteptau în fața biroului administratorului să semneze contractul de cazare și să-și ocupe locul pe care au fost repartizați. ”Am plătit regia de cămin înainte și acum așteptăm să primim cheia camerei și să semnăm contractul de cazare. Nu durează foarte mult acum, însă s-a aglomerat încă de dimineață și a trebuit să așteptăm listele finale, pentru că nu erau afișate”, a explicat un student care se caza la căminul FN2. Prorectorul pentru Relații cu studenții, absolvenții și formarea continuă, prof. univ. dr. Eduard Circo, a declarat, pentru ”Telegraf”, că aglomerația din prima zi de cazări se produce în fiecare an, pentru că toţi vor să se cazeze printre primii. ”Este mai aglomerat în prima zi, dar am convingerea că procesul de cazare o să meargă bine și vom reuși să cazăm pe toată lumea. Cu toții vrem ca tinerii să intre mai repede în camere și să se liniștească perioada aceasta aglomerată”, a declarat prof. Circo.

PESTE 80 DE CONTESTAȚII DEPUSE După afișarea primelor liste cu studenții repartizați, peste 80 de tineri s-au considerat nemulțumiți de locul obținut în clasament și au depus contestații. ”Până astăzi (ieri - n.r.) vom soluționa toate contestațiile, așa că după-amiază și studenții nemulțumiți vor putea să vină să își ocupe locul repartizat”, a precizat prof. Circo. El a subliniat că are convingerea că, după a doua etapă de cazare, toți studenții care au depus cerere vor reuși să obțină un loc în căminele UOC.

400 de studenți pe listele de așteptare

Reamintim că aproximativ 400 de studenți au rămas pe listele de așteptare, întrucât nu au prins loc după prima repartizare. Cei mai mulți vor ajunge să locuiască în chirie, prețurile garsonierelor și apartamentelor din apropierea universităților explodând în această lună. Un apartament cu 2 camere în Tomis Nord se închiriază în această perioadă cu prețuri de până la 300 de euro, însă studenții pot sta împreună și împărți cheltuielile.