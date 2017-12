Cozma o va da în judecată pe Udrea

PLÂNGERE PENALĂ Preşedintele Partidului Social Democrat al Muncitorilor (PSDM), Miron Cozma, susţine că îi va da în judecată pe cei care au dispus demolarea Hotelului Histria din staţiunea Mamaia. „Patronul hotelului (n.r. - George Bosânceanu) m-a sunat şi mi-a spus că mi-a găsit şi boxa de la sistemul audio al soţiei mele. Între timp am descoperit că îmi lipseşte şi un ceas. Eu am văzut cutia, dar când am deschis-o am constatat că este goală. Ceasul l-am primit în ultimul mandat ca lider al minerilor, înainte să fiu arestat. În rest nu am mai recuperat nimic. Se pare că a furat toată lumea acolo. Banii erau într-o borsetă ascunsă printre haine. Am mers vineri la poliţie şi am stabilit nişte direcţii în ceea ce priveşte finalizarea declaraţiei mele. Pe 2 ianuarie 2012 voi depune forma finală a plângerii penale. Ea va fi îndreptată împotriva ministrului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), Elena Udrea, pentru că am aflat că MDRT a dispus măsura de demolare, dar şi împotriva semnatarului ordonanţei, oricine este el, fie prefectul, procurorul sau primarul“, a declarat Miron Cozma. În acelaşi timp, George Bosânceanu continuă să susţină că demolarea etajelor patru şi cinci ale hotelului ar fi ilegală. „Am o sentinţă definitivă din 2009, în care magistraţii Tribunalului Constanţa au respins acţiunea Inspectoratului de Stat în Construcţii referitoare la legalitatea construirii etajelor superioare. În baza acestei sentinţe, mansardarea a devenit legală. Am depus, vineri, documentele necesare la Parchet şi am trimis copii şi la MDRT. Vineri a fost pentru prima dată când am intrat în camera mea din hotel, de la începerea demolărilor, şi am descoperit că a fost devastată, cu toate că se afla la etajele inferioare. Am constatat că îmi lipsesc mai multe bunuri, printre care şi 50.000 de euro. Banii i-am scos cu două sau trei zile înainte de demolare de la bancă, am acte care dovedesc acest lucru“, a declarat George Bosânceanu.

DEMOLARE Acţiunea de demolare a construcţiilor ilegale de la Hotelul Histria a început marţi dimineaţă. Reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) spun că măsura s-a făcut în baza prevederilor legale privind desfiinţarea construcţiilor cu destinaţie turistică din staţiuni, executate fără autorizaţie de construire şi aflate pe terenuri proprietate publică ori privată. Verificările au arătat că patronul hotelului, George Bosânceanu, a executat fără autorizaţie de construire etajarea şi mansardarea hotelului, realizarea unei structuri din lemn la nivelul parterului şi al etajelor unu, doi şi trei şi a unor scări exterioare pe structură metalică pentru accesul la fiecare nivel, precum şi amplasarea unor foişoare din lemn. Pe 23 decembrie, Bosânceanu a fost somat din nou pentru a începe demolarea clădirii, însă a refuzat să intre în legalitate. Acţiunea de demolare este organizată de ISC, iar cheltuielile, estimate la aproape 200.000 de euro, vor fi suportate de patronul hotelului.